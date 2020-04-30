Arnavutköy'de rüzgar enerji santralleri taşınıyor: Çatalca tarafına götürülecek

Halihazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı'nın her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor.