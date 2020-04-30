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Gündem Arnavutköyde rüzgar enerji santralleri taşınıyor Çatalca tarafına götürülecek
İSTANBUL

Arnavutköy'de rüzgar enerji santralleri taşınıyor: Çatalca tarafına götürülecek

Arnavutköy'de rüzgar enerji santralleri taşınıyor: Çatalca tarafına götürülecek

Arnavutköy'de bulunan 12 adet rüzgar enerji santralinin söküm işlemlerine başlandı. Buradan sökülen rüzgar enerji santralleri Çatalca tarafına taşınacak.

Haber Merkezi DHA
Buradan sökülen rüzgar enerji santralleri Çatalca tarafına taşınacak.
Buradan sökülen rüzgar enerji santralleri Çatalca tarafına taşınacak.

İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden 3'ncü pistin çalışmaları aralıksız devam ederken, bir yanda da rüzgar enerji santralleri kaldırılıyor.

Vinçlerin yardımıyla pervaneleri sökülen türbinlerin tamamen kaldırma işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Buradan sökülen rüzgar enerji santralleri Çatalca tarafına taşınacak.

Buradan sökülen rüzgar enerji santralleri Çatalca tarafına taşınacak.

'Her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor'

Rüzgar enerji santrallerinin Nisan ayı itibariyle kaldırılacağını açıklayan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Halihazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı'nın her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor."

Arnavutköy'de rüzgar enerji santralleri taşınıyor: Çatalca tarafına götürülecek
FOTOĞRAF 6
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İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden 3'ncü pistin çalışmaları aralıksız devam ederken, bir yanda da rüzgar enerji santralleri kaldırılıyor.
Title
Vinçlerin yardımıyla pervaneleri sökülen türbinlerin tamamen kaldırma işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Title
Buradan sökülen rüzgar enerji santralleri Çatalca tarafına taşınacak.
Title
Rüzgar enerji santrallerinin Nisan ayı itibariyle kaldırılacağını açıklayan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Halihazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı'nın her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor.
Title
Arnavutköy'de rüzgar enerji santralleri taşınıyor: Çatalca tarafına götürülecek
Arnavutköy'de bulunan 12 adet rüzgar enerji santralinin söküm işlemlerine başlandı. Buradan sökülen rüzgar enerji santralleri Çatalca tarafına taşınacak.


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