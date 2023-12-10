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Artık tahammül kalmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Temas Grubu ile Washington'daki temasların ardından, "Amerikan siyaset sistemi de İsrail’le ilgili konularda artık çaresiz durumda" dedi. Fidan, ABD'nin BM’de ikinci kez veto ettiği ateşkes tasarısına ilişkin “Gazze konusunda ABD artık yalnız kaldı. Muhataplarımıza durumun ciddiyetinin, artık tahammülün kalmadığının altını çizerek ifade ettik” diye konuştu.

Canberk Doğan
04:00 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:03 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu Gazze Temas Grubu heyeti, önceki gün Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.
Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu Gazze Temas Grubu heyeti, önceki gün Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra değerlendirmelerde bulundu. Gazze Temas Grubu’nun Blinken ile görüşmesinde Gazze’de yaşanan dramı tüm çıplaklığıyla dile getirdiğini ve dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olduğunu belirten Fidan, “Temas Grubu üyeleri, Gazze’deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail’in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler” dedi.

ABD İSRAİL’E KARŞI ÇARESİZ

Önceki gün BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan ve ABD’nin ikinci kez veto ettiği Gazze’de acil ateşkes çağrısı yapan tasarı konusuna da değinen Fidan, “Artık bu konuda (Gazze) ABD’nın yalnız kaldığını özellikle BM’de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler” değerlendirmesinde bulundu. 193 üye ülkenin 97’sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine işaret eden Fidan, “Tabii buradan şunu görüyoruz, Amerikan siyaset sistemi de İsrail’le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte” şeklinde konuştu.

TAHAMMÜL KALMADI

Temas Grubu’nun Gazze konusundaki çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdüreceğini kaydeden Fidan, dünya kamuoyunun bu konudaki duygularının sözcüsü olacaklarını vurguladı. Fidan şöyle konuştu: “Gazze’deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu ABD’li muhataplarımıza çok net biçimde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD’ye) ifade ettik.”

Veto hayal kırıklığı

Türk Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının BMGK’da ABD tarafından veto edilmesinin hayal kırıklığı olduğunu açıkladı. İİT ve Arap Birliği’nin öncülüğündeki heyet de vetodan üzüntü duyduğunu bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, heyetin Washington temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, ABD’nin insani sebepler nedeniyle Gazze Şeridi’nde acil ateşkes çağrısında bulunan tasarıyı BMGK’de ikinci kez veto etmesi nedeniyle duyulan memnuniyetsizlik dile getirildi. Heyet üyeleri, ABD’den sorumluluklarını üstlenmesini ve İsrail işgalini derhal ateşkese yönlendirmek için gerekli adımları atmasını istediklerini vurguladı.

Heyet Kanada’da

Gazze’de hayatın normale dönmesi ve İsrail’in vahşi tutumunun son bulması adına kurulan Gazze Temas Grubu’nun diplomasisi kesintisiz sürüyor. 11 Kasım’da Cidde’deki İİT toplantısında Türkiye’nin isteği ile kurulan Gazze Temas Grubu, bugüne kadar 7 ziyaret gerçekleştirdi.

Son olarak ABD’de temaslarını sürdüren grup ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan, ABD’nin İsrail’e sağladığı desteğe son vermesini ve bu konuda uluslararası kamuoyuna ortak çağrıda bulunmasını istedi. Görüşmede, Filistinlilere uygulanan şiddete karşı uluslararası kamuoyu ve Batılı toplumlardan İsrail’e yoğun bir eleştiri olduğuna dikkat çekildi. Sağlanan destek nedeniyle İsrail’in dokunulmaz olduğu anlayışıyla hareket ettiği ifade edildi. Tüm ülkelerin, İsrail’in Gazze’deki tavrıyla aralarına mesafe koyması gerektiği, aksi takdirde işlenen suçun ortağı olacağına dikkat çekildi. Ayrıca ülkelerin İsrail’e tepki göstermenin ötesine geçilip, uluslararası kamuoyunu etkilemeyi ve İsrail’e destek veren ülkelerin politikalarını değiştirmeye yönelik bir çalışma konusunda da destek talebinde bulunuldu.

Gazze Temas Grubu, ABD’deki temaslarının ardından Kanada’ya geçti. Ottava’da Başbakan Justin Trudeau ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşecek olan heyet, Gazze’de savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için temaslarda bulunacak. Temas grubunun daha sonra bazı Nordik ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.


Bakan Fidan: Amerikan siyaset sistemi İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz
Bakan Fidan: Amerikan siyaset sistemi İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından, "Gazze'deki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine ifade ettik" dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıya da değinen Fidan, "Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte" şeklinde konuştu.



#Gazze
#Hakan Fidan
#ABD
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