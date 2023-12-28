|
Gündem

Artvin'de kar manzaralar kartpostallık görüntüleri aratmadı

Havaların soğumasıyla birlikte Artvin´in birçok noktasına mevsimin ilk karı yağdı. Artvin´in 2 bin rakımlı Yanıklı Köyü bozulmamış ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları arasındaki ahşap evler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

10:57 - 28/12/2023 Perşembe
Diğer
Artvin'de kar manzaralar kartpostallık görüntüleri aratmadı
Artvin'de kar manzaralar kartpostallık görüntüleri aratmadı

Artvin merkez ve Yanıklı köyündeki kar manzarası havadan görüntülendi. Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli beyaza bürünürken, ahşap mimarisiyle ünlü Yanlıklı köyü ise kartpostallık görüntüleri aratmadı.

Havaların soğumasıyla birlikte Artvin´in birçok noktasına mevsimin ilk karı yağdı. Artvin´in 2 bin rakımlı Yanıklı Köyü bozulmamış ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları arasındaki ahşap evler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'nin yer aldığı Atatepe'nin beyaz örtüsü havadan görüntülendi. O eşsiz görüntüler fotoğraf sanatçısı Hasan Avcı tarafından dron ile görüntülendi.


#Artvin
#Kar
#metoroloji
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Engelli aylığı asgari ücret zammı sonrası arttı! Engelli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?