Artvin'de kar manzaralar kartpostallık görüntüleri aratmadı

Bitlis-Tatvan karayolunda ağır tonajlı ve tırlar başta olmak üzere 100'e yakın araç kardan dolayı yolda kaldı. Trafik ekiplerinin önlem aldığı yolda karayolları ekipleri de hummalı bir çalışma başlatarak araçları kaldıkları yerden kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.