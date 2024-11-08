Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş sınır kapısı yolu hizmete açıldı: Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

“Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi’ni de 2 bin 308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca 53 metre uzunluğunda Çıldır Köprüsü ve 6 adet hemzemin kavşağı da inşa ettik.”

“Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi’ni de 2 bin 308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca 53 metre uzunluğunda Çıldır Köprüsü ve 6 adet hemzemin kavşağı da inşa ettik.”

“Ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi’ndeki keskin virajları baypas ettik. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak bu güzergahı kullanan sürücülerimizin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirdik, 14 keskin virajı ortadan kaldırarak güvenliği en üst düzeye taşıdık. Çalışmalarımızla güzergâhı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 42 ton azaltarak Ardahan’ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.”

“Ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi’ndeki keskin virajları baypas ettik. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak bu güzergahı kullanan sürücülerimizin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirdik, 14 keskin virajı ortadan kaldırarak güvenliği en üst düzeye taşıdık. Çalışmalarımızla güzergâhı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 42 ton azaltarak Ardahan’ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.”

Bakan Uraloğlu, projede doğanın korunması için gösterilen hassasiyete işaret ederek “Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu’nun Aktaş Gölü yakınlarından geçen kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri montaj çalışmaları yapıyoruz. Gürültü bariyeri ile 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye’deki tek üreme noktası olan göldeki doğal hayatın ulaşımdan etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Böylece bu bölgemizde canlı hayatı ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağlayacağız.” dedi.

Bu tünel, Ardahan'ın coğrafi izolasyonunu ortadan kaldırarak, bölgeyi Türkiye'ye ve dünyaya daha yakın hale getirmiştir. Artık Ardahan, sadece doğal güzellikleriyle değil, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeken bir yer haline gelmiştir.

Bu tünel, Ardahan'ın coğrafi izolasyonunu ortadan kaldırarak, bölgeyi Türkiye'ye ve dünyaya daha yakın hale getirmiştir. Artık Ardahan, sadece doğal güzellikleriyle değil, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeken bir yer haline gelmiştir.

Türkiye genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapıldığını aktaran Uraloğlu, “Son 22 yılda bu uzunluğu 767 kilometreye çıkardık. Nereden nereye. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzda 790 kilometreye ulaşmıştır. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollarımız, tünellerimiz ve köprülerimizle seyahat eden vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zaman ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarruf etmektedir. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan da yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.