Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş sınır kapısı yolu hizmete açıldı: Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunun açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısına ulaşım sağlayan Çıldır-Aktaş Yolu’nu 16,3 kilometre uzunlukta inşa ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Güzergâhtaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi’ni 2 bin 308 metre uzunluğundaki Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Güzergâhı 4 kilometre kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük böylece yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Artık kışın çetin şartları, insanımızın günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecek, bölgenin ticareti canlanacak, turizmi gelişecek.” dedi.
“Mozeret Geçidi’ni 2 bin 308 metre uzunluğundaki Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik”
“Seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük”
“Gürültü bariyeri ile canlı hayatının korunmasına katkı sağlayacağız”
Bakan Uraloğlu, projede doğanın korunması için gösterilen hassasiyete işaret ederek “Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu’nun Aktaş Gölü yakınlarından geçen kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri montaj çalışmaları yapıyoruz. Gürültü bariyeri ile 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye’deki tek üreme noktası olan göldeki doğal hayatın ulaşımdan etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Böylece bu bölgemizde canlı hayatı ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağlayacağız.” dedi.
“Kışın çetin şartları insanımızın günlük hayatını olumsuz etkilemeyecek”
“Vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat tasarruf ediyor”
Türkiye genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapıldığını aktaran Uraloğlu, “Son 22 yılda bu uzunluğu 767 kilometreye çıkardık. Nereden nereye. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzda 790 kilometreye ulaşmıştır. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollarımız, tünellerimiz ve köprülerimizle seyahat eden vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zaman ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarruf etmektedir. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan da yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Ardahan’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 33 milyar lira yatırım gerçekleştirdik”
Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları ile Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan ana ulaşım koridoru üzerinde yer alması ve Kuzey – Güney aksında da Doğu Karadeniz'i Kuzey TETEK hattına bağlaması bakımından önem arz eden Ardahan’ın ulaşım ağlarının gelişmesine özen gösterdiklerini belirten Uraloğlu, “Son 22 yıl içerisinde Ardahan’ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 33 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Hiç bölünmüş yolu yoktu 147 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Bitümlü sıcak karışımlı yolu da yoktu, 161 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık.” diye konuştu.
“8 milyar liranın üstünde 8 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz”
“Kura Viyadüğü’ndeki çalışmalarımızı bu yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz”
Bakan Uraloğlu, Ardahan il programı kapsamında Ardahan-Posof-Türkgözü Yolu kapsamında 276 metre uzunluğundaki çift köprü olarak inşa edilen Kura Viyadüğü’ndeki çalışmaları da inceleyeceklerini bildirerek “Proje kapsamında 4 bin 972 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli ve Kura Viyadüğümüzle birlikte 1 adet 87 metrelik çift köprü ve 1 adet 180 metrelik tek köprü de bulunuyor. Bölünmüş yol kısmında 6,6 kilometre ve Ilgar Tünelinde de 504 kazı-destek ve 186 metre nihai beton kaplama imalatını tamamladık. Yolun kalan kısmından 3 kilometre bölünmüş yol ile birlikte Kura Viyadüğü’ndeki çalışmalarımızı da bu yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.