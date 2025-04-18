Asılsız ihbarlara 'kayıt' süzgeci

Buna göre, asılsız ihbarda bulunanlara 1.500 lira, bu ihbarları tutanak altına alınanlara ise 15 bin lira para cezası verilmesi öngörülüyor. Teklifin ilk imzacısı AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, son 4 yılda 112’ye tam 133 milyon 244 bin asılsız ihbar yapıldığını söyledi.

Komisyonda bilgi veren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, çağrıların yüzde 38’inin, kayıt uyarısı anonsuyla birlikte kapatıldığını belirtti. Bahadır, bu ifadenin ciddi bir caydırıcılık sağladığını vurgulayarak, “Bu cümle bir süzgeç görevi görüyor. Sistemsel bir yük getiriyor olsa da çağrı personeline ulaşmadığı için bu yükü yönetebiliyoruz” dedi.