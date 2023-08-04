Askere ‘numara’ izni

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte askerler, normal zamanda kullandığı telefon numarasını operatör aracılığıyla askeri düzene uygun hale getirerek kullanabilecek. Bu kapsamda askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatlar herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilebilecek. Askerdeyken Askercell özelliğinde çalışacak olan hatlar terhis sonrasında eski özelliklerine dönecek.

TOP MERMİLERİ 2. DÜNYA SAVAŞI’NDAN

Sahil Güvenlik tarafından Şile sahilinde geçen ay sonunda bulunan mühimmatla ilgili ise incelemelerin devam ettiği ifade edildi. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı tarama faaliyetleri kapsamında 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edildi. Bu mühimmatların 11 tanesi çıkarılırken 17 tanesi kontrollü olarak imha edildi.

Bir haftada 50 terörist etkisiz

Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, “Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren 942’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 285’e ulaşmıştır” diye konuştu.











