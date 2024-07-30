Askeri üsse saldıracaklardı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’taki birliğine saldırı hazırlığında olan PKK’lı teröristler Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü’yü Irak’ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatı verildiğini belirleyen MİT, teknik ve fiziki takibe başladı. Talimatların kırmızı bültenle aranan Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını belirleyen teşkilat, iki ismi adım adım izlemeye aldı. Hakurk’ta saldırı planlarını aktarmaya gelen terörist Vesile Duran ile Dilan Öklü nokta operasyonla öldürüldü.