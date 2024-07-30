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Askeri üsse saldıracaklardı!

MİT, kırmızı listede aranan Vesile Duran ve Dilan Öklü isimli PKK'lı teröristleri Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirdi. Saha ajanlarının bir süredir izlediği 2 teröristin TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

04:00 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:56 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Vesile Duran ve Dilan Öklü isimli PKK'lı teröristler.
Vesile Duran ve Dilan Öklü isimli PKK'lı teröristler.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’taki birliğine saldırı hazırlığında olan PKK’lı teröristler Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü’yü Irak’ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

EYLEM TALİMATI VERDİLER

TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatı verildiğini belirleyen MİT, teknik ve fiziki takibe başladı. Talimatların kırmızı bültenle aranan Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını belirleyen teşkilat, iki ismi adım adım izlemeye aldı. Hakurk’ta saldırı planlarını aktarmaya gelen terörist Vesile Duran ile Dilan Öklü nokta operasyonla öldürüldü.

ÇOCUK YAŞTA DAĞA ÇIKTI

Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak’ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim almasının akabinde aynı bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet gösteriyordu. Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü, örgüt tarafından, 2014 yılında henüz 15 yaşında iken silah altına alındı. Irak’ın kuzeyinde zorunlu silahlı/ideolojik eğitime tabi tutuldu. Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu Tolhildan Zevki kod adlı Vedat Öklü’nün kardeşi olan Dilan Öklü, etkisiz hale getirilmeden önce Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu.



#MİT
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