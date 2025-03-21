Aslı Baykal'dan sokak çağrısı yapan Özgür Özel'e: Korkup yan çizsen de vebali üzerinde

Şimdi de kendilerini kurtarmak için, 'tıpış tıpış' salona koşmaya karar vermişler. Tüm ülkede üyeler yazıldı, insanlar yola çıkarıldı. Şimdi bunların hepsi unutulmuş... Şahsi ikbal kaygıları her şeyin önüne geçmiş."