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Aslı Baykal'dan sokak çağrısı yapan Özgür Özel'e: Korkup yan çizsen de vebali üzerinde

Aslı Baykal'dan sokak çağrısı yapan Özgür Özel'e: Korkup yan çizsen de vebali üzerinde

21:1321/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Aslı Baykal, Özgür Özel'in sokak çağrısını ve kongre kararını eleştirdi.
Aslı Baykal, Özgür Özel'in sokak çağrısını ve kongre kararını eleştirdi.

CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, halka sokak çağrısı yapıp partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Özel'in önce 'sokaklardayız' deyip gençleri meydana attığını vurgulayan Baykal, "Şimdi de kendilerini kurtarmak için, 'tıpış tıpış' salona koşmaya karar vermişler. Gençleri meydanlara, sokaklara çağırıp orada polisle karşı karşıya bırakmanın sorumluluğu ağır, korkup yan çizseler de vebali üzerlerinde." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma üzerinden halkı sokağa çağırmış, partisine kayyum atanacağını söyleyip olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı.

Yaşananlara CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan flaş bir yorum geldi.

"Şahsi ikbal kaygıları her şeyin önüne geçmiş"

Özel'in önce 'sokaklardayız' deyip gençleri meydana attığını vurgulayan Baykal, "
Şimdi de kendilerini kurtarmak için, 'tıpış tıpış' salona koşmaya karar vermişler. Tüm ülkede üyeler yazıldı, insanlar yola çıkarıldı. Şimdi bunların hepsi unutulmuş... Şahsi ikbal kaygıları her şeyin önüne geçmiş."
diye konuştu.

"Korkup yan çizsen de vebali üzerinde"

"Gençleri meydanlara, sokaklara çağırıp orada polisle karşı karşıya bırakmanın sorumluluğu ağır, korkup yan çizseler de vebali üzerlerinde."
diyen Baykal, X hesabındaki paylaşımının devamında
şunları dile getirdi:

"Korkularının, sorumluluklarının önüne geçtiği anlaşılıyor.

Büyük Atatürk'ün dediği gibi cümlesini 'heyecan ve helecan' kaplamış. Ancak korkunun ecele faydası yok. Kurultay, ülke sorunlarını, parti meselelerini tartışma, hesap verme, çözüme kavuşturma organıdır.

Sizin ayyuka çıkmış şaibeler karşısında dibe vurmuş güveninizi tamir etmek için baskın kurultaya değil istifa denilen onurlu müesseseye başvurmanız icap eder."



#Aslı Baykal
#Özgür Özel
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kurultay

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