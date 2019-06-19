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ANKARA

Atamalar yapboza döndü

CHP, İYİ Parti ve HDP arasında sıkışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı atamalar yapboza döndü. Atamalar, üç ortak arasındaki koltuk kapma yarışı nedeniyle uzun soluklu olmuyor. Yavaş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve İtfaiye Daire Başkanı’nı iki kez değiştirdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

CHP, İYİ Parti ve HDP arasında sıkışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı atamalar yapboz oyununa döndü. Ankara Büyükşehir Belediyesinde bürokrasiye yapılan görevlendirmeler, üç ortak arasındaki koltuk kapma yarışı nedeniyle uzun soluklu olmuyor. Bu durum belediyede atama trafiğine de yansıyor.

ÇEVREDEN SOSYAL MEDYAYA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldikten sonra kendisi tarafından atadığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şenol Şentürk’ü kısa bir süre sonra tekrar görevden aldığı öğrenildi. Şentürk’ün yerine Serkan Codal’ı getiren Yavaş, Şentürk’ü Sosyal Medya Daire Başkanı olarak asaleten atadı. Codal’ın da görevinde geçici olduğu büyükşehir koridorlarında konuşuluyor.

DENEYİMSİZ İSİMLER İTFAİYEYE

Yavaş’ın atama yaptığı ve sonrasında atama kavgasının yaşandığı bir diğer birimin ise itfaiye olduğu belirtildi. İtfaiye Daire Başkanlığı’na İyi Partili Aydın Kahraman’ı getiren Yavaş, CHP’nin baskısı sonrası Kahraman’ı almak zorunda kaldı. Yavaş, Kahraman’ın yerine bu sefer vekaleten Salih Kurumlu’yu getirdi. Atanan amirlerin afetlere müdahale konusunda deneyimi de sorgulanıyor.

İHALELER İSTİFAYA MI ZORLADI

Yine Yavaş’ın onayı ile ANFA genel müdür yardımcılığına getirilen Fatih Arıcıoğlu’nun da geçtiğimiz günlerde istifa ettiği belirtildi. Arıcıoğlu’nun istifasının arkasında son günlerde yapılan park-bahçe ihalelerinin olduğu söyleniyor.

Sürgünler için 23 Haziran bekleniyor

Belediyede konuşulan bir konu da personelde asıl büyük yer değişiminin pazar günü yapılacak İstanbul seçimlerinden sonra olacağı şeklinde. 23 Haziran'dan önce büyük bir değişikliğin yapılması halinde İstanbul'daki sonuca etki edeceği için seçimin tamamlanmasının beklendiği konuşuluyor.

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  • Çalışanlara mobbing
  • Belediye çalışanlarına Mansur Yavaş’ın göreve başladığı tarih olan 8 Nisan’dan bu yana mobbing uygulandığı iddia ediliyor. Belediyede resmi görevleri olmamasına rağmen Erdal Celal Sumaytaoğlu ile Osman Kaçmaz’ın çalışanları istifaya zorladığı öne sürülüyor. Uzak ilçelere görevlendirme ile bazı personelin istifaya zorlandığı da belirtiliyor. Büyükşehir işçilerinin bir diğer mağduriyeti ise bayram ikramiyesi oldu. Her yıl dini bayramlarda ikramiye alan işçiler CHP’li belediyeden, ilk bayramlarında ikramiyelerini alamadılar. 20 bine yakın işçinin bulunduğu büyükşehirde AK Parti Grubu, Yavaş’tan işçilerin ikramiyelerinin verilmesini talep etti. Yavaş ise AK Parti’nin talebine bütçenin uygun olmadığını söylediği belirtildi.

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