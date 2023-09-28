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Atık su arıtmama tesisi

Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi tam kapasite çalıştırılmadığı için arıtılmayan çamurlu su Marmara Denizi’ne akıyor. Halk plajı olarak bilinen Güneş Plajı kirlilikten dolayı kapalı. 30 yıldır Ataköy’de esnaflık yapan Saadet Kulakçıoğlu da tepkili: Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Denize o kadar fazla pislik akıyor ki rengi değişti.

Rabia Şenol
04:00 . 28/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi.

Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi.

Deniz kirliliğini engellemek için kurulan tesis, denizi kirletiyor. Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İstanbulluların kabusu oldu. Arıtma tesisi tam kapasite çalıştırılmadığı için arıtılmayan çamurlu su Marmara Denizi’ne akıyor. Bu durum etrafa çok fazla koku yayarken, yaz boyu sivri sineğe de neden oldu. Konuyla ilgili Bakırköy halkının şikayetçi olduğunu ifade eden AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Cuma Parlak, “8 çökertme havuzunun 3’ü çalıştırılıyor. Tam kapasite çalışmadığı için tesise gelen su arıtılmadan direkt denize dökülüyor. Bu durum da ciddi deniz kirliliğine neden oluyor. Halk plajı olarak bilinen Güneş plajı, bu kirlilikten dolayı kapalı. Bu tesiste aynı zamanda çökertilmiş çamurdan enerji üretilip elektrik elde ediliyor. Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde maalesef bu tesis bir dönem çalıştırılamadı” dedi.

30 yıldır Ataköy’de esnaflık yapan Saadet Kulakçıoğlu, “Artık ne yapacağımızı şaşırdık, şikayet ettiğimiz halde sorun çözülmüyor. Denize o kadar fazla pislik akıyor ki rengi değişti. Vatandaşlar plajları kullanamıyor. Yeşilköy, Ataköy, Bakırköy sahili pislikten geçilmiyor” diye konuştu. Bakırköy’de esnaf temsilcisi olan Mesut Çağlar ise şunları kaydetti: “Buradaki sorun sadece Ataköy’ü ilgilendirmiyor. Denize akan arıtılmamış su denizlerimizi kirletiyor.”



#Atık Su Arıtma Tesisi
#İstanbul
#Marmara Denizi
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