Atık su arıtmama tesisi

Deniz kirliliğini engellemek için kurulan tesis, denizi kirletiyor. Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İstanbulluların kabusu oldu. Arıtma tesisi tam kapasite çalıştırılmadığı için arıtılmayan çamurlu su Marmara Denizi’ne akıyor. Bu durum etrafa çok fazla koku yayarken, yaz boyu sivri sineğe de neden oldu. Konuyla ilgili Bakırköy halkının şikayetçi olduğunu ifade eden AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Cuma Parlak, “8 çökertme havuzunun 3’ü çalıştırılıyor. Tam kapasite çalışmadığı için tesise gelen su arıtılmadan direkt denize dökülüyor. Bu durum da ciddi deniz kirliliğine neden oluyor. Halk plajı olarak bilinen Güneş plajı, bu kirlilikten dolayı kapalı. Bu tesiste aynı zamanda çökertilmiş çamurdan enerji üretilip elektrik elde ediliyor. Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde maalesef bu tesis bir dönem çalıştırılamadı” dedi.