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İSTANBUL

Atık Yönetimi ödülü Bağcılar’a gurur verdi

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021 kapsamında ‘Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma’ projesi ile ödüle layık görülen Bağcılar Belediyesi ödül almanın gururunu yaşıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Atık Yönetimi ödülü Bağcılar’a gurur verdi
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Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yapan projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’ sahiplerini buldu.

  • 15 kategoride finale kalan projeler arasından Bağcılar Belediyesi’nin ‘Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma’ projesi ödül kazandı. Daha iyi gelecek için birçok projenin ödüllendirildiği iş ödülleri bu yıl Kovid-19 nedeniyle ‘online’ olarak gerçekleştirildi.

‘GÜZEL ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYUYORUZ’

Ödül törenine zoom üzerinden canlı olarak bağlanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Güzel bir konuda bizlere layık görülen bu ödül için de başta jüri olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle sürdürülebilir çevre ve geri dönüşümle alakalı Bağcılar Belediyesi olarak bakanlığımızla, kamu kurumlarıyla ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte geri dönüşüm tesislerimizle beraber güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz. İnşallah bunu yeni bir tesisimizi ilave ederek de daha ileri bir noktaya taşıyabileceğiz” dedi.

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