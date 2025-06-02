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Atina ile 18 ortak etkinlik

Atina ile 18 ortak etkinlik

Canberk Doğan
04:002/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşılamayan konuların masaya yatırılması ve gerilimi azaltmak için yapılan Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) temasları 2025 yılında da devam ediyor.

2024 yılında da yapılan ve verim alınan GAÖ temasları sonrası bu sene de iki ülke arasındaki askeri ziyaretler, eğitim faaliyetleri ve ortak etkinlikleri kapsayan 18 farklı başlık üzerinde mutabakata varıldı. Plan dahilinde, iki ülke kara, deniz ve hava kuvvetlerinden karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Kilkis’teki BİO Eğitim Merkezi’ne 4 Türk subayının gönderilmesi ve karşılıklı dil eğitimleri (Türkçe ve Yunanca) bu yılki planın öne çıkan unsurlarından. Ayrıca her iki ülkenin harp okulları arasında voleybol, eşli tenis ve basketbol branşlarında karma spor müsabakaları düzenlenecek.



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