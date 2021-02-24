Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyesi çalışanlar, Avcılar Belediyesiyle Toplu İş Sözleşmesinde yaşanan sorunları nedeniyle eylem yaptı. TÜM BEL- SEN 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, "Gelinen aşamada memurların 5 ikramiyesi, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesi ödenmemiştir. Teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Mart'a kadar tüm alacaklarının sözünü veren başkanın bu sözünün takipçisi olacağız" dedi.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 16:39 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 16:46 AA