Avcılar'da İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı: Yaralılar var

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Son dakika açıklaması ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldığı duyuruldu. Buna göre, marmaray, metrobüs, İETT otobüs bilet fiyatları değişti. Peki, İETT, metro, metrobüs, marmaray güncel bilet fiyatı tek geçiş ne kadar oldu? İşte Marmaray, metrobüs, İETT otobüs zamlı bilet fiyat listesi...