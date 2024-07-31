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Avcılar'da İETT otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: Bir yaralı

Avcılar Merkez Mahallesi D-100 kara yolu yan yol Edirne istikametinde İETT otobüsü, taksi ve 2 panelvan henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada kadın yolcu yaralandı.

17:11 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:12 - 31/07/2024 Çarşamba
DHA
Avcılar'da panelvan araç ve ticari taksi çarpıştı.
Avcılar'da panelvan araç ve ticari taksi çarpıştı.

Avcılar D-100 yan yolda İETT otobüsü ve 3 aracın karıştığı kazada, bir kişi yaralandı.


Kaza, Avcılar E-5 Karayolu yan yol Beylikdüzü istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DCK 115 plakalı panelvan araç, Necmettin Köken kontrolündeki 34 TJN 01 plakalı ticari taksiye arkadan vurdu. Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak, durakta yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kaza sırasında ticari taksi içerisinde bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, taksi içerisinde bulunan kadın yolcu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik tek şeritten sağlanıyor

Kaza sonrası kapatılan E-5 karayolunda trafikte yoğunluk yaşandı. Beylikdüzü istikametinin 45 dakika boyunca tamamen trafiğe kapatıldığı yol, kazaya sebebiyet veren panelvan aracın kaldırılmasıyla araç geçişi, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bölgede trafik yoğunluğu sürüyor. Kazaya karışan diğer araçların kaldırılma işlemi sürürken olayla ilgili inceleme sürüyor.


İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB'den alınan bilgiye göre, baltayla başka bir İETT şoförüne saldıran sürücünün şoförlük belgesi iptal edildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.


#Avcılar
#İETT
#trafik kazası
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