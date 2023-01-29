Avcılar'da rezidanstan uyuşturucu ele geçirildi

Kartal'da 10,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda biri kadın 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kartal'da bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen eve operasyon düzenledi. Operasyonda Y.Z. ile kadın şüpheli M.G, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 10 kilo 560 gram marihuana ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G. ile Y.Z, adliyeye sevk edildi.