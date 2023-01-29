Avcılar'da rezidanstan uyuşturucu ele geçirildi

|
Evde 1 kilogram 750 gram esrar, 680 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Gece yarısı Avcılar'daki bir rezidansın 27. katında ağır narkotik kokusu geldiği ihbarı üzerine Avcılar Asayiş Büro ve Avcılar Mobil Park ekipleri sevk edildi. Savcının verdiği izinle dairede arama yapıldı.
Yapılan aramada evde uyuşturucu ile birlikte A.B. adına düzenlenen çok sayıda evrak olduğu görüldü. Bu kişi, oturduğu Küçükçekmece Bülbül Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalanırken ele geçirilen şüpheli ve suç unsurları Firuzköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Evde 1 kilogram 750 gram esrar, 680 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.