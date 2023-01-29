|
Gündem

Avcılar'da rezidanstan uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Avcılar'da bir rezidanstan yapılan aramada bir kilogram 750 gram esrar, 680 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir şüpheli yakalandı.

14:04 . 29/01/2023 Pazar
DHA
Evde 1 kilogram 750 gram esrar, 680 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 

Evde 1 kilogram 750 gram esrar, 680 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Gece yarısı Avcılar'daki bir rezidansın 27. katında ağır narkotik kokusu geldiği ihbarı üzerine Avcılar Asayiş Büro ve Avcılar Mobil Park ekipleri sevk edildi. Savcının verdiği izinle dairede arama yapıldı.


Yapılan aramada evde uyuşturucu ile birlikte A.B. adına düzenlenen çok sayıda evrak olduğu görüldü. Bu kişi, oturduğu Küçükçekmece Bülbül Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalanırken ele geçirilen şüpheli ve suç unsurları Firuzköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Evde 1 kilogram 750 gram esrar, 680 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 




#İStanbul
#Avcılar
#Uyuşturucu
#Rezidans
42 dakika önce
default-profile-img
Avcılar'da rezidanstan uyuşturucu ele geçirildi
Emekli olacaklar dikkat! EYT’de nelere dikkat edilmeli?
Bingöl'de 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Kuyumcu kuyumcuyu soydu
Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'nde açıklandı: Kılıçdaroğlu ailesi Kureyşan cemaatine mensupmuş
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de 138 bin 445 siber saldırı engellendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.