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Avcılar'da vahşet: Sokak hayvanları feci şekilde katledildi

Avcılar'da korkunç bir olay yaşandı. Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü adaylarının eğitim yaptığı alanda bir köpek ve kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından katledildi..

09:22 . 27/09/2023 الأربعاء
DHA
İstanbul'da korkunç vahşet

İstanbul'da korkunç vahşet

Avcılar, Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü adaylarının eğitim yaptığı alanda 2 sokak hayvanı feci şekilde katledildi.. Poyraz Caddesi'ndeki eğitmenlerin sürekli yanına gelen ve besledikleri sahipsiz köpeklerden biri dün sabah kaldırımda ölü bulundu. Köpeğin kesici aletle öldürüldüğü görülürken yakınlarındaki arsada bir kedi de yine aynı şekilde öldürülmüş halde bulundu. 


"İnsan olan bunu yapmaz"

Sürücü kursu eğitmenlerinden Gözde Kabak, her gün saat 09.00'da su ve mamasını verdiği köpeği cansız ve kanlar içerisinde görünce şok olduğunu söyledi. Kabak, "Eğitim yerinde her zamanki gibi yem, su veriyordum. Kaldırımda gördüm, hareketsizdi, uyuyor zannettim. Arkadaşlarıma sordum, maalesef görüntü hoş değildi. Önce afalladım, hiçbir şey yapamadım, kalakaldım. İnsanoğlunun bu kadar kötü olabileceği hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Kediyi de arkadaşlarım görmüş. Ama bıçakla mı, testere ile mi bilemiyorum. Hunharca İnsanın yapamayacağı bir görseldi. Ne istiyorlar ne istediler, nasıl bir ruh hali, hangi dönemdeyiz, ne yapıyoruz bilmiyorum" dedi. 

Haber verilmesi üzerine Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden gelen ekip ölü köpeği alıp götürürken, eğitmen Necati Özgen de sorumluların bulunmasını istedi.






#Avcılar
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