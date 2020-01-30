Ayaklı kasa: Dilencinin üstünden 3 bin lira çıktı

Karaman Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere karşı gerçekleştirdiği denetimlere ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri çarşı merkezinde yaptığı denetimler sırasında Karaman’a Afyonkarahisar’dan geldiği tespit edilen erkek dilenciyi yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen dilencinin üzerinde çıkan 3 bin 193 lira paraya kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

İHA Yetkililer, dilencilere göz açtırmıyor.

"Taviz vermeyeceğiz"

Ayrıca hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı. Vatandaşların duygularını istismar edenlere kesinlikle taviz verilmeyeceğini söyleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İnsanların duygularını istismar ederek dilenen kişilere karşı denetimlerimiz sürüyor. Başka bölgeden geldiği ve dilencilik yaptığı tespit edilen bu kişi hakkında Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hemen işlem başlatıldı" dedi.

Vatandaşlara çağrı: İhbar edin Başkan Kalaycı, haksız para kazanmayı meslek haline getirmiş bu kişilerin ihbar edilmesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız bu konudaki şikayetlerini Alo Zabıta 153 ve 444 25 70 Çağrı Merkezimize bildirebilirler” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:54 102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor Samsun'da dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan dilencilerden bir tanesinin diğerine, “Vur koca karı vur elindeki bastonla” demesi dikkat çekti. Daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki dilencinin ise 80 yıldır dilendiği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:41 Böyle dilenci görülmedi Gaziantep şehir merkezindeki dilencileri toplayan zabıta ekipleri, gördükleri karşısında şaşırdı. Dilencilerin bazılarında altın diş, bazılarında son model cep telefonları bulundu. Çocuklar da bile pahallı cep telefonu bulunurken, zabıtalardan kaçmak isteyen bir çocuk ise zabıtanın kolunu ısırdı. BiP'te paylaş

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