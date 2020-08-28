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Gündem Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifindeki 6ncı cuma namazı yoğun katılımla eda edildi
İSTANBUL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 6'ncı cuma namazı yoğun katılımla eda edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazına yoğun katılım sürüyor. İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu. Cami içinin dolmasının ardından cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

Haber Merkezi AA
Cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında saf tuttu.
Cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında saf tuttu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan altıncı cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu.

Namaz öncesinde cami ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşların kontrollü şekilde meydana girişini sağladı.

AA

Cemaatin bir kısmı meydanda saf tuttu

Cami içinin dolmasının ardından cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kontrollü şekilde camiye alındı.

Fatih Belediyesi ekipleri ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen vatandaşlara maske, su ve dezenfektan dağıttı. Mobil büfelerden de vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Ayasofya'da ilk namazda Fetih Suresi okundu
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Ayasofya'da ilk namazda Fetih Suresi okundu
Aya Sofya Camii kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açıldı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş namazda Fetih Suresi'nin başından ve sonundan ayetler okudu.


Ayasofya-i Kebir Camiinde imparatorların tac giyme alanı boş bırakıldı
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İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından cuma namazıyla birlikte dün yeniden ibadete açıldı.
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Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi.
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Ayasofya-i Kebir Camiinde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü.
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İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, alanın neden boş bırakıldığıyla ilgili soruyu cevaplandırdı.
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Yılmaz, Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Bu nedenle boş bırakıldı. Buradaki daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya'nın yapımında kullanılan mermerlerden örneklerdir. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor dedi.
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Yılmaz, camide kubbe kısmında yer alan freskleri örten perdenin de planlandığı gibi vakit namazlarında kapanacağını söyledi.
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Ayasofya-i Kebir Camiinde imparatorların tac giyme alanı boş bırakıldı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın, imparatorların taç giyme alanı olduğunu ve tarihi hatırasına binaen boş bırakıldığını söyledi.
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