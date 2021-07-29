Gündem Aykut Küçükkayanın istifasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesinden açıklama
POLİTİKA

Aykut Küçükkaya'nın istifasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nden açıklama

Cumhuriyet Gazetesi ve çalışanları, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın "Sendikalıları çıkarmamı istediler" diyerek istifa etmesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Küçükkaya’nın istifasının yürürlüğe konmasının pazartesi gününe kadar bekletileceği ifade edildi. Sendikalıların çıkarılması talebinde bulunan Cumhuriyet Vakfı'na 'baskılara son verin' çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi Diğer
Aykut Küçükkayanın istifasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesinden açıklama
​Aykut Küçükkaya

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kendisine ‘sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması’ yönünde istekte bulunduğunu belirterek, "Gelinen noktada ‘ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın’ çizgisine geldi" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET'TEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet gazetesi, Küçükkaya'nın istifasına ilişkin açıklama yaptı. Sputnik Türkiye'nin haberine göre açıklamada, "Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın istifasının yürürlüğe konması konusu 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar bekletilecektir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

TGS’nin başlattığı Toplu Sözleşme görüşmesi, bugün saat:11.00’de Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır. Bu yasal süreç devam edecektir. Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir. Sendika, uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde örgütlüdür.

İSTİFASI BEKLETİLECEK

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, gazetelerin genel yayın yönetmenleri işverenin temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bu yasal hüküm nedeniyle, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın TGS üyeliğinden ayrılması, bu süreçte yasa gereğidir.

Bu yasal durum karşısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararıdır. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın istifasının yürürlüğe konması konusu 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar bekletilecektir.

"BASKILARA SON VERİN"

Cumhuriyet Gazetesi çalışanları da "Öncelikli Küçükkaya'nın istifasının kabul edilmemesini istiyoruz. Cumhuriyet'in kuruluş, ana sözleşme ve değerlerine yakışmayan sendikasızlaştırma girişim ve baskılarına son verilmesini talep ediyoruz" ifadeleriyle Cumhuriyet Vakfı'na çağrıda bulundu.

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