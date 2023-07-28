Aymanas Mahallesi tapu sevinci yaşıyor









Konya Meram Belediyesi sağlıklı ve düzenli kentleşme hedefiyle başlattığı 18. Madde uygulamasına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Aymanas Mahallesi’nde 735 bin metrekarelik alanda daha çalışmaların tamamlanmasıyla hak sahiplerine tapuların dağıtımı başladı.

18. MADDE ÇALIŞMALARI

Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen törende vatandaşlar tapularını Başkan Mustafa Kavuş’un elinden aldılar. Görevi devraldıkları günden bu yana hemşehrileriyle her buluşmalarının ayrı bir mutluluk nedeniyle olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, bu süre zarfında dönüşüme, imar uygulamalarına ve 18. Madde çalışmalarına ayrı bir önem ve değer verdiklerini ifade etti.

YOĞUN GAYRETİN MEYVELERİ

Sağlıklı bir şehirleşmenin, gelişimin ve sorunları çözülmüş, modern ve müreffeh bir Meram’ın yolunun imar uygulamalarından geçtiğini belirten Başkan Kavuş, “Şükran Kentsel Dönüşüm projesinde geldiğimiz nokta: 7 bin 270 konutluk dev kentsel dönüşüm çalışmaları. Bugün olduğu gibi ilçenin genelinde tamamladığımız imar çalışmaları neticesinde hemşehrilerimize dağıttığımız tapular bu gayretlerimizin en güzel meyveleri oldu” diye konuştu.

BİN 800 AİLE DAHA TAPUYA KAVUŞACAK

Aymanas Mahallesi’nde yapılan 18. Madde uygulama çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ahmet Özcan Caddesi’nin güneyi ile Karaman Caddesi’nin batısı arasında kalan bölgede gerçekleştirdiğimiz imar uygulaması 735 bin metrekare (73 hektar) alanda yapıldı. Bu uygulama sonucunda yaklaşık 1800 kişi de bugünden başlayarak yeni tapularına kavuşacak.” Başkan Kavuş, konuşmasının ardından hak sahiplerine tapularını dağıttı.

OKULUNDAN SAĞLIĞINA 106 İMAR PARSELİ

1067 adet kadastro parselinin girdiği uygulama kapsamında: 1 adet Belediye Hizmet alanı, 6 adet dini tesis alanı, 2 adet ilkokul alanı, 42 adet konut parseli, 21 adet konut + ticaret parseli, 2 adet ortaokul alanı, 13 adet park alanı, 4 adet rekreasyon alanı, 2 adet sağlık tesisi alanı, 1 adet sosyal tesis alanı, 3 adet teknik alt yapı alanı, 1 adet özel sosyal tesis alanı ve 6 adet trafo alanı, 1 adet resmi kurum alanı, 1 adet kapalı spor tesis alanı olarak toplamda 106 adet imar parseli oluşturuldu.







