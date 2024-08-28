Aynı geçit aynı kaza

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. Feci kazada 6 kişi yaralandı. Daha önce de benzer kazaların yaşandığı ölüm geçidinde geçtiğimiz mart ayında bir TIR otomobilin üzerine devrilmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı alt geçide 19 Temmuz'da da konteyner yüklü TIR çarpmış, kazada TIR ve dorsesi yola devrilirken sürücü hafif yaralanmıştı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan Şenol M.'nin kullandığı TIR'ın dorsesi, Havuzlu Kavşağı üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bu sırada yanında seyreden BN1 hat numaralı Eminönü-Halkalı seferini yapan Zeynel G. idaresindeki İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi. Hızının daha yüksek olmasından dolayı son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtulan otobüs, kazanın etkisiyle savrularak Tamer S.'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, TIR şoförü ile İETT otobüsündeki yolculardan İbrahim T, Beyhan T, Eda T, Bilge S. ve Duygu S. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsten tahliye edilen yolcular da yol kenarındaki yeşil alanda olayın şokunu atlatmaya çalıştı.







