​Ayşe Hümeyra Ökten Medine'de Hakk'a yürüdü

Celalettin Ökten'in kızı doktor Ayşe Hümeyra Ökten, Medine'de vefat etti. Hayatını hizmet etmeye adayan Ökten, gittiği ilk hacdan sonra Medine'ye aşık olmuş ve her sene hac mevsiminde Arabistan'da olmak kendisine nasip olmuştu.

Doktor Ayşe Hümeyra Ökten, 1925 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Babası Mahmud Celaleddin Ökten, Osmanlı ulema sınıfından müderris ve felsefe hocasıydı. Celaleddin Ökten, ülkemizde İmam Hatip mekteplerinin açılması hususunda büyük çaba göstermişti.

Ayşe Hümeyra Ökten, yüksek tahsilini İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde tamamlamış ve hekimlik hizmetine başlamıştı. Ökten, tahsil ve meslek hayatı boyunca inançlarından ve çalışkanlıktan ödün vermemiş ve zorluklarla mücadele etmişti.

Ökten'in hayatı, özellikle kız çocuklarına, zorluklara ve toplumsal engellere rağmen okumanın önemini anlatması bakımından bir rol modeli oluşturuyor.

Cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoruydu

Ayşe Hümeyra Ökten, cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoruydu. İlim sohbetlerinin yapıldığı bir evde büyüyen Ökten, hacca ilk kez 1960'da doktor olarak gitmişti.

Peygamber Efendimiz'den kopamayan Ökten, oturma izni de alınca her sene gidip Mekke ve Medine'de kalmaya başlamıştı. Tek başına gece yarıları kamyonlarla çölü geçerek yaptığı bu yolculuklarla 60 yıldır Peygamberimiz'e komşuluk eden Ökten, O'nun yanına gömülmeyi arzu ettiğini belirtmişti.