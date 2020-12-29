Baba o ismi duruşmada açıklayacak

Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olayın ardından CHP’li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin’i telefonla arayarak “davadan vazgeç” dediği iddialarını doğruladı. Epözdemir, “Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyledi. Milletvekilinin davadan vazgeçmelerini talep ettiğini aktardı. Arayan milletvekilinin ismini 4 Ocak’taki duruşma sonrasında baba kendisi açıklayacak” ifadelerini kullandı.

GİRGİN ARADIĞINI KABUL ETTİ

Öte yandan Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge dün yayınlanan yazısında CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in kendisini aradığını ve bir açıklama gönderdiğini belirtti. Baba Sıddık Gültekin’i aradığını kabul eden Girgin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.”

TAZİYE İÇİN ARAMIŞ!

“Ben, 22 Temmuz’da cenazenin Bitlis’in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir. Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır.”

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Takipçisi olacağız

CHP’li milletvekilinin babayı araması iddialarına AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan tepki gösterdi. Gökcan, şunları söyledi: “CHP sürekli skandallarla gündeme geliyor. Atatürk sağ olsa ‘Bu Parti benim kurduğum Parti mi?’ diye düşünür ve kemikleri sızlardı. Eğer iddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez. Bu vahim iddianın sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Muharrem İnce

3 günde bir skandal!

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programında CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarının sorulması üzerine ise "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.

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