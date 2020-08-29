Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Baban gözaltına alındı dedi 12 yaşındaki çocuğu kandırdı 60 bin liralık ziynet eşyasını aldı
KOCAELİ

'Baban gözaltına alındı' dedi 12 yaşındaki çocuğu kandırdı: 60 bin liralık ziynet eşyasını aldı

Kocaeli'nde yaşanan olayda, A.E., telefonda "Babanın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı. Baban gözaltına alındı" diyerek kandırdığı 12 yaşındaki çocuğun yalnız olduğunu anladı. Polis gibi gittiği evden 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçan A.E., İstanbul'da yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı.
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı.

İddialara göre, kimlikleri açıklanmayan aileye ait ev telefonu numarasını arayan bir kişi, yanıt veren 12 yaşındaki çocuğa "Babanın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı. Baban gözaltına alındı" dedi.

  • Çocuğun yalnız olduğunu anlayınca da adresi alıp eve geldi. Kendisini polis olarak tanıtıp içeri giren şüpheli, 60 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp, kaçtı.

Durumdan haberdar olan ailenin şikayeti üzerine araştırma başlayan polis ekpleri, şüphelinin A.E. olduğunu tespit etti. İstanbul Esenyurt'ta olduğu saptanan A.E. düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan A.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçük hırsızlar yakayı ele verdi: Gezmek için çaldıkları otomobille yakalandılar
GÜNDEM
Küçük hırsızlar yakayı ele verdi: Gezmek için çaldıkları otomobille yakalandılar

'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar
GÜNDEM
'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar
Abone Ol Google News
Tarihi bir adım atıyoruz

Tarihi bir adım atıyoruz

Erdoğan'dan 40 fabrikanın açılışında önemli açıklamalar.
Herkes Türkiyeyi konuşacak

Herkes Türkiye'yi konuşacak

Dünyanın en büyük dijital dönüşüm merkezi...
Artık iki polis olacak

Artık iki polis olacak

Vaka sayılarının arttığı ilde dikkat çeken karar.
İstanbul için<br>kısıtlama kararı

İstanbul için
kısıtlama kararı

Pazartesiden itibaren müsaade edilmeyecek.

Sesten 9 kat daha hızlı mühimmat atabiliyor.

​Türk F16'ları ABD uçağına yakıt verip eşlik etti.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

​Adalet Bakanı'ndan İstanbul Barosu'na sert tepki.

​Fenerbahçeli yıldızın kaçırılan kardeşi böyle kurtarıldı.
Kesinlikle<br>vazgeçmeyeceğiz

Kesinlikle
vazgeçmeyeceğiz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan flaş açıklama.

​2 metre yükselip 4 dakika boyunca havada kaldı.
Belgeleri ortaya çıktı

Belgeleri ortaya çıktı

​Yunan askerleri 1921'de Afyonkarahisar'da evleri yakıp yıkmış.

​Babasını kaybeden doktordan kahreden soru..

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar...
Son Rus Çarı Putin

Son Rus Çarı Putin

​Seçildiği ilk günden bugüne kadar Putin'in geçirdiği dönüşüm.

​Konya'daki kuş cennetinden üzücü haber geldi.
Savunmanın <br>aklını aldı

Savunmanın
aklını aldı

​Galatasaray'da Diagne şık bir gole imza attı.

Düğündeki görüntüler büyük tepki toplamıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.