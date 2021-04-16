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Gündem Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı Annem duysa kalbine iner dedi
İSPARTA

Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı: 'Annem duysa kalbine iner' dedi

Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı: 'Annem duysa kalbine iner' dedi

Isparta’da bir manavdan yaklaşık değeri 2 bin lira olan plastik kasaları çalan baba ve oğlu kaçarken yakalandı. Polislere derdini anlatmaya çalışan Hasan G., ''Annem duysa kalbine iner, ağır engelli zaten. Ödünç aldım, annemin cihazını yaptıracaktım. Bir daha yapmam'' derken iş yerinin sahibi ve annesi tepki gösterince, ''Aldıysak aldık'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı: Annem duysa kalbine iner dedi
Şüpheliler kasaları çalarken böyle yakalandı.

Isparta'da dükkanın önüne hurda arabasıyla yanaşan 2 şahıs, manavda bulunan plastik kasaları araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine şehir dışında bulunan iş yeri sahibi Ahmet K.,’nın oğlu ve eşi hırsızların peşine düşerek, eski devlet hastanesini kavşağında yakaladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, hırsızlık şüphelilerinin baba Mustafa G. (45) ve oğlu Hasan G.(21) olduğunu belirledi. Polislere derdini anlatmaya çalınan Hasan G., “Annem duysa kalbine iner, ağır engelli zaten. Ödünç aldım, annemin cihazını yaptıracaktım. Bir daha yapmam” dedi.

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'ALDIYSAK ALDIK'

İş yerinin sahibini oğlu ve annesi de Hasan G.’ye tepki gösterdi. Hasan G., tepkilere, “Aldıysak aldık. Şikayetçi oldun git karakola derdini anlat” diyerek karşılık verdi.

Hasan G., kamyonetin arkasındaki kasaları tek tek indirerek iş yeri sahibine teslim etti. Ahmet K., plastik kasaları aracına yükleyerek, dükkanının yolunu tuttu.
Baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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