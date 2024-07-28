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Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen minibüs dehşet saçtı: Biri ağır altı yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen minibüs, seyir halindeki otomobile çarptı. 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü.

14:01 - 28/07/2024 Pazar
DHA
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Feci kaza, Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi'nde Matbaacılar Caddesi ile Hüseyin Karaaslan Caddesi Kavşağında meydana geldi.


34 M 1812 plakalı minibüs şoförü Recep Ateş, kırmızı ışık ihlalinde bulunarak Mustafa Taşkın kontrolündeki 34 KOT 743 plakalı otomobile çarptı. Birkaç metre savrulan araç, orta refüje çarparak durabildi.


Çarpmanın etkisiyle sağ arka kapısı kopan ve airbagları açılan araçtaki 6 kişi, 1'i ağır olmak üzere yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen ağır yaralı kadına kalp masajı yaptı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, minibüs şoförü Recep Ateş gözaltına alındı.


Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanığı Gökhan Arslan,
“Minibüs kontrolsüz bir şekilde kırmızı ışıkta durması gerekirken durmuyor. Otomobil normal yolunda gelirken kaza yaptılar. Araca yeşil ışık yanıyor. Minibüse kırmızı yandı, minibüs kontrolsüz bir şekilde yolun ortasına atladı. Şu anda 5-6 tane yaralı var. Minibüste yolcu yok. Bütün yaralılar bu araçta. Can pazarına çevirdi, bu kadar kontrolsüz bir şekilde yola atlaması doğru bir şey değil. Yaralı çok ağır, yaşlı bir teyzeydi büyük ihtimalle durumu iyi değil”
diye konuştu.

Araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü.



#İstanbul
#Bağcılar
#trafik kazası
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