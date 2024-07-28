Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen minibüs dehşet saçtı: Biri ağır altı yaralı

“Minibüs kontrolsüz bir şekilde kırmızı ışıkta durması gerekirken durmuyor. Otomobil normal yolunda gelirken kaza yaptılar. Araca yeşil ışık yanıyor. Minibüse kırmızı yandı, minibüs kontrolsüz bir şekilde yolun ortasına atladı. Şu anda 5-6 tane yaralı var. Minibüste yolcu yok. Bütün yaralılar bu araçta. Can pazarına çevirdi, bu kadar kontrolsüz bir şekilde yola atlaması doğru bir şey değil. Yaralı çok ağır, yaşlı bir teyzeydi büyük ihtimalle durumu iyi değil”