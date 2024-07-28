Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen minibüs dehşet saçtı: Biri ağır altı yaralı

Feci kaza, Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi'nde Matbaacılar Caddesi ile Hüseyin Karaaslan Caddesi Kavşağında meydana geldi.
34 M 1812 plakalı minibüs şoförü Recep Ateş, kırmızı ışık ihlalinde bulunarak Mustafa Taşkın kontrolündeki 34 KOT 743 plakalı otomobile çarptı. Birkaç metre savrulan araç, orta refüje çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle sağ arka kapısı kopan ve airbagları açılan araçtaki 6 kişi, 1'i ağır olmak üzere yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen ağır yaralı kadına kalp masajı yaptı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, minibüs şoförü Recep Ateş gözaltına alındı.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü.