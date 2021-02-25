Gündem Bağcılarda yasağa rağmen asker eğlencesi
İSTANBUL

Bağcılar'da yasağa rağmen asker eğlencesi

Bağcılar'da bir grup genç, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen asker eğlencesi yaptı. Bağcılar Meydanı'nda toplanan gençler sosyal mesafeyi hiçe sayıp, dans etti.

Haber Merkezi DHA
Konvoy trafiğe de engel oldu.
Konvoy trafiğe de engel oldu.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde bir grup genç askere gidecek arkadaşları için toplandı.

DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy halinde dolaştı.


DHA

Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle'ye ait sokaklarında dolaşan gençler, Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi.


DHA

Burada yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti.

DHA


Asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da şoke eden görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlaması yaptılar
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İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlamaya gidilmesine rağmen İstanbul’da yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Fatih’te geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde toplanan bir grup, yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup, konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki magandalar, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı.
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Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de diğer vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken, içlerinden bazıları da “drift” tabir edilen yanlama hareketi ile slalom yaptı. Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi alanına giden magandalar, burada da yanlama yaptı. Megakentin altını üstüne getiren magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
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Polis, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
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İstanbul'da şoke eden görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlaması yaptılar
Fatih'te asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Havai fişek fırlatan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yollarda yanlama ve slalom yaparak patinaj çekti. Polis, mega kentin altını üstüne getiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Silivri'de sokağı kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere polisten uyarı
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Silivri'de sokağı kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere polisten uyarı
Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı


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