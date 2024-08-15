Bağımsızlık için zorlu yollardan geçtik

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi. Büyükelçilik'te yapılan törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Cüneyd, ülkesinin bağımsızlık için uzun, zorlu ve fedakarlık gerektiren bir yoldan geçtiğini vurgulayarak "Onu korumalıyız, onu geliştirmeliyiz, onu müreffeh bir ulus haline getirmeliyiz. Ülke geliştiğinde biz gelişeceğiz, biz geliştiğimizde ülke gelişecek. Yani bu bir tür döngüdür ve hiç bitmeyen bir refah döngüsü olacaktır" ifadelerini kullandı.

KEŞMİR ÖZGÜR OLMALI

Keşmir halkının yaşadığı duruma işaret eden Cüneyd, şunları kaydetti: "Keşmir'de yaşananları asla unutamayız ve unutmamalıyız. Yasa dışı işgal edilen Keşmir şu anda kelimenin tam anlamıyla bir insan hapishanesine dönüştürülmüştür. Onların sesi olmalıyız, oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz."

GERÇEK DOSTUMUZ

Pakistan'ın bağımsızlığından bahsedildiğinde kendisinin gözünde değişmeyen bir diğer unsurun Türkiye ve Pakistan arasındaki bağlar olduğunu belirten Cüneyd, "Herkesin Pakistan'a 'kardeşim' diye hitap ettiği bir ülkede olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Pakistan'ın gerçek dostu" olduğunu kaydeden Cüneyd, Erdoğan'a teşekkür etti.







