Bağışlar PKK’ya aktı

PKK’nın Kanada’daki paravan kuruluş Anadolu Kültür Vakfı üzerinden terör örgütü PKK’ya para aktardığı ortaya çıktı. Merkezi Kanada’nın Toronto kentinde bulunan ve 2011 yılından bu yana “hayır kurumu” statüsü ile halktan para toplayan vakfın hesapları, geçtiğimiz günlerde Kanada Vergi İdaresi (CRA) denetçileri tarafından incelemeye alındı. Kanada Vergi İdaresi müfettişlerinin denetim sonrası hazırladıkları raporda, “vakfın Suriye’deki sivillere, evsiz, aç ve muhtaç kadın ve çocuklara yardım” olarak topladığı paralardan, 160 bin Kanada dolarını (653 bin TL) terör örgütü PKK’ya yolladığı kaydedildi. Kanada Vergi İdaresi denetçileri, Toronto kentinde bulunan Anadolu Kültür Vakfı’nın halktan topladığı yardım paralarını terör örgütü PKK’ya yolladığını belgeleyerek, hayır kurumu statüsünü iptal etti. Vakfın, PKK’nın veya PKK ile ilişkili grupların açıkça destekleyicisi olduğu kaydedilen CRA raporunda, vakfın “hayır kurumu” statüsünün iptal edildiği de kayıt altına alındı. Buna göre vakıf artık para ya da bağış toplama yetkisine sahip olamayacak. Hazırlanan raporda, “PKK’nın, Kanada’nın da kabul ettiği ve ilgili listeye aldığı bir terör örgütü olduğu; dolayısıyla, örgüt kaynaklarının PKK’nın siyasi çabalarını desteklemek için kullanılamayacağı” belirtildi.

PKK’YA BURS GÖNDERDİLER

Sadece 2013-2014 yıllarında 18 bin doların “burs” adı altında yollandığı belirtilen raporda, “Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Adnan Kaya HDP çalışanı olan Atilla Fırat’ın talebi üzeri üzerine KESK’in fakir öğrencilere burs programına bağışta bulundu. Program kapsamında 20 öğrenci’nin her birine 900 dolar tahsis edildi. Ancak, Kanada vergi müfettişleri bu paranın öğrencilerin hangi eğitim masraflarını karşıladığına ilişkin belge istediğinde Anadolu Kültür Vakfı bu dökümanları sağlayamamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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100 BİN DOLARA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

PKK bağlantısı nedeniyle tutuklanan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın talebi üzerine vakıf Van depremi için para topladı. Rapor “Vakfın 2011 yılında Van Depremi’ne yardım için 100 bin dolar topladığını belirlendi. Ancak, paranın nereye gönderildiği ve nasıl kullanıldığına ilişkin belge sunulamadı” ifadeleri yer aldı.