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İSTANBUL

Bahçelievler'de patlama​

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Bahçelievler'de bir konfeksiyon işletmesinde meydana gelen patlamada, iş yerinde ve 3 araçta kısmi hasar oluştu.

Haber Merkezi AA
Kocasinan Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi.
Kocasinan Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Nazlı Sokak Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazan dairesinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamadan ilk görüntüleri vatandaşlar Twitter'dan paylaştı.

Bahçelievler Kaymakamlığından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bugün saat 14.00 sıralarında ilçemiz Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, iş yeri önündeki 3 araçta kısmi hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

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