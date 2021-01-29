Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinde (Gıda Komitesi), Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirildi.