Gündem Bahçelievlerde silahlı saldırı 3 yaralı
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İstanbul Bahçelievler'de silahlı çatışma

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Bahçelievler’de sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan birisinin ise yerden seken kurşunların denk geldiği seyyar satıcı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, Yayla Cami önünde 15.45 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi, 3 kişiyi yaralayarak kaçtı.

  • İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kavganın sebebi bilinmezken, olayda yaralanan İ.İ., U.İ. ve R.A. isimli erkek şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan İ.İ. ve U.İ.’nin akraba olduğu düşünülürken, R.A. ise yerden seken kurşunla yaralandı. Yol kenarında seyyar satıcılık yapan R.A.’nın durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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