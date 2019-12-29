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POLİTİKA

Bakan Akar ve komutanlarda sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret: Tereddütsüz karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Bakanı Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hatay'da
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hatay'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib’de yaşananlar da ele alındı.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ

Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "(İdlib) Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.
  • "Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır." ifadelerini kullanan Akar, "Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler." şeklinde konuştu.

LİBYA TEZKERE İÇİN NET MESAJ

Bakan Akar, Libya tezkeresi ile ilgili de "TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." dedi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlikleri inceledi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlikleri inceledi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlikleri inceledi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlikleri inceledi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlikleri inceledi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlikleri inceledi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlikleri inceledi.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında birlikleri inceledi.
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