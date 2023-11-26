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Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama: Enerji en kısa sürede verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen elektrik arızalarına karşı ekiplerin sahada koordineli şekilde aralıksız çalıştığını bildirdi.

16:20 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 16:32 - 26/11/2023 Pazar
DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Tüm yurdu etkisi altına alan fırtına ve kuvvetli sağanak nedeniyle birçok bölgede enerji dağıtım hatlarında arızalar meydana geldi.


Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda,
söz konusu sorunların en kısa sürede giderileceğini
belirterek şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sahada: En kısa sürede enerji verilecek"

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
, "Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara, ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir. En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
dedi.




#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#elektrik
#fırtına
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