Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'den F-16 tedarikine ilişkin açıklama: Kongre'nin engelleyici değil destekleyici olmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;





#CANLI: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/ikTeEBZlhu — Yeni Şafak (@yenisafak) February 20, 2023









'Yaptırımların en kısa süre içerisinde kaldırılmasını bekliyoruz' diyen Çavuşoğlu, F-16 konusunda ABD yönetiminin talebe destek verdiğini belirtti.





Çavuşoğlu, sürecin hızla tamamlanmasının iki tarafın yararına olduğunun altını çizdi.





'Bu konuda Kongre'ye resmi bildirimin hızlıca yapılmasını istiyoruz' diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kongre'nin destekleyici bir rol üstlenmesini beklediğini belirtti.





İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında konuşan Çavuşoğlu, 'Türkiye olarak iki aday ülkeden beklentilerimizi değerlendirdik' dedi.





Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Blinken 'Başkan Biden'ın mesajını getirdim ABD halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır' dedi.





Blinken deprem felaketinden sonra ABD'nin birçok ekibini bölgeye gönderdiğini belirtti.





ABD'li bakan Washington'un 100 milyon Dolar ek destek sağlama kararı aldığını açıkladı.





Ülkelerin her konuda aynı fikirde olamayacağını belirten Blinken, 'Dost ve müttefik olarak yan yana oturmaya devam edeceğiz' dedi.





PKK/YPG DEAŞ'la mücadele etmiyor, terör örgütü terör örgütüdür. ABD'den mutabakatlara ilişkin somut adım göremedik. ABD'den Münbiç mutabakatı konusunda somut adım bekliyoruz.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in açıklamalarından satır başlıkları;





Hatay'daki yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor. ABD bu süreçte Türkiye'nin yanındadır. 100 milyon dolar daha yardım göndereceğiz.





Ortak güvenli konusunda her zaman yan yanayız. ABD haklı sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Her türlü yardımı sürdüreceğiz.





Biden yönetimi F-16 konusunda Türkiye'yi destekliyor. Şartlara bağlanarak F-16 almak mümkün olmaz. 2 ülkenin üyeliğinin şart koşulması doğru olmaz.





F-16 konusunda takvim veremiyorum ama destekliyoruz.





Suriye'de PKK/YPG varlığı





Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. PKK-YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiası doğru değil.





Ayrıntılar geliyor...







