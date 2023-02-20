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Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'den F-16 tedarikine ilişkin açıklama: Kongre'nin engelleyici değil destekleyici olmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor. Çavuşoğlu, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin olarak ''Kongre'nin engelleyici değil, destekleyici olmasını bekliyoruz. PKK-YPG'ye verilen desteğe son verilmesini vurguladık'' ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Kahramanmaraş'taki depremle ilgili konuşarak, ''Hatay'daki yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor. ABD bu süreçte Türkiye'nin yanındadır. 100 milyon dolar daha yardım göndereceğiz'' açıklamasında bulundu.

10:35 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;



'Yaptırımların en kısa süre içerisinde kaldırılmasını bekliyoruz' diyen Çavuşoğlu, F-16 konusunda ABD yönetiminin talebe destek verdiğini belirtti.


Çavuşoğlu, sürecin hızla tamamlanmasının iki tarafın yararına olduğunun altını çizdi.


'Bu konuda Kongre'ye resmi bildirimin hızlıca yapılmasını istiyoruz' diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kongre'nin destekleyici bir rol üstlenmesini beklediğini belirtti.


İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında konuşan Çavuşoğlu, 'Türkiye olarak iki aday ülkeden beklentilerimizi değerlendirdik' dedi.


Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Blinken 'Başkan Biden'ın mesajını getirdim ABD halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır' dedi.


Blinken deprem felaketinden sonra ABD'nin birçok ekibini bölgeye gönderdiğini belirtti.


ABD'li bakan Washington'un 100 milyon Dolar ek destek sağlama kararı aldığını açıkladı.


Ülkelerin her konuda aynı fikirde olamayacağını belirten Blinken, 'Dost ve müttefik olarak yan yana oturmaya devam edeceğiz' dedi.


PKK/YPG DEAŞ'la mücadele etmiyor, terör örgütü terör örgütüdür. ABD'den mutabakatlara ilişkin somut adım göremedik. ABD'den Münbiç mutabakatı konusunda somut adım bekliyoruz.


ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in açıklamalarından satır başlıkları;

Hatay'daki yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor. ABD bu süreçte Türkiye'nin yanındadır. 100 milyon dolar daha yardım göndereceğiz.


Ortak güvenli konusunda her zaman yan yanayız. ABD haklı sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Her türlü yardımı sürdüreceğiz.


Biden yönetimi F-16 konusunda Türkiye'yi destekliyor. Şartlara bağlanarak F-16 almak mümkün olmaz. 2 ülkenin üyeliğinin şart koşulması doğru olmaz.


F-16 konusunda takvim veremiyorum ama destekliyoruz.


Suriye'de PKK/YPG varlığı

Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. PKK-YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiası doğru değil.


Ayrıntılar geliyor...



#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Türkiye
#ABD
#ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
29 dakika önce
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Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'den F-16 tedarikine ilişkin açıklama: Kongre'nin engelleyici değil destekleyici olmasını bekliyoruz
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