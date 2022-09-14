​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Yunanistan'a tepki

Türkiye'nin gözde ülke olması Yunanistan'ı çıldırtıyor. (Miçoatakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.

Atina ile planlanmış bir görüşme yok. Böyle bir girişim de yok. Yunanistan’ın esas rahatsızlığı Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması'.

Şam ile görüşme olacak mı?

İkili görüşme yok, rehin takası konusunda arabuluculuk yapıyoruz. İstihbarat düzeyinde görüşmeler devam ediyor.

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Cenaze töreni

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'yi temsilen ben katılacağım.

ABD F-16

F-16’larla ilgili, siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok

Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak.

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