Gündem Bakan Çavuşoğlundan Yunanistana tepki
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme dair soruları yanıtladı. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine Türkiye’yi temsilen katılacağını belirten Çavuşoğlu, ''Türkiye'nin gözde ülke olması Yunanistan'ı çıldırtıyor. Nereye, ne zaman gideceğimize biz karar veririz. Atina ile planlanmış bir görüşme yok. Böyle bir girişim de yok. Yunanistan’ın esas rahatsızlığı Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması''' açıklamasında bulundu. 'Şam ile görüşme olacak mı?' sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, ''İkili görüşme yok, rehin takası konusunda arabuluculuk yapıyoruz. İstihbarat düzeyinde görüşmeler devam ediyor'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlundan Yunanistana tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Yunanistan'a tepki

Türkiye'nin gözde ülke olması Yunanistan'ı çıldırtıyor. (Miçoatakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.

Atina ile planlanmış bir görüşme yok. Böyle bir girişim de yok. Yunanistan’ın esas rahatsızlığı Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması'.

Şam ile görüşme olacak mı?

İkili görüşme yok, rehin takası konusunda arabuluculuk yapıyoruz. İstihbarat düzeyinde görüşmeler devam ediyor.

Cenaze töreni

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'yi temsilen ben katılacağım.

ABD F-16

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