Bakan Fidan'dan 23. yıl mesajı: Her cephede daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz

"23 yıldır milletimizin refahı ve ülkemizin yükselişi için gayretle çalışan AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sadece bölgesel bir güç değil; küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu kutlu yolculukta elde ettiğimiz her başarı, milletimizin güçlü iradesi ve inancının bir eseridir."