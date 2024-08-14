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Bakan Fidan'dan 23. yıl mesajı: Her cephede daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Fidan "#AKParti23Yaşında" etiketiyle yayınladığı mesajında; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, sadece bölgesel bir güç değil; küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu kutlu yolculukta elde ettiğimiz her başarı, milletimizin güçlü iradesi ve inancının bir eseridir" ifadelerini kullandı.Bakan Fidan ayrıca, her cephede daha güçlü, müreffeh ve saygın bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Seda Ekinci
13:39 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanı Fidan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabından "#AKParti23Yaşında" etiketiyle mesaj yayımladı. Bakan Fidan mesajında,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sadece bölgesel bir güç değil, küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline geldiğini ve bu kutlu yolculukta elde edilen her başarının Türk milletinin güçlü iradesi ve inancının eseri olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın paylaşımı şu şekilde;
  • "23 yıldır milletimizin refahı ve ülkemizin yükselişi için gayretle çalışan AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sadece bölgesel bir güç değil; küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu kutlu yolculukta elde ettiğimiz her başarı, milletimizin güçlü iradesi ve inancının bir eseridir."

Bakan Fidan ayrıca, her cephede daha güçlü, müreffeh ve saygın bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



#AK Parti
#Hakan Fidan
#kuruluş yıldönümü
#Dışişleri Bakanı
#23.yıl
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