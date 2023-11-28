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Bakan Göktaş duyurdu: Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere destek ödemesi

Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelere 5 bin TL destek ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından detayları açıkladı.

17:30 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:57 - 28/11/2023 Salı
DHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından duyurdu.


Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız. Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,


Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL. Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500.000 TL. Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL’dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Batman
#Zonguldak
#sel
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