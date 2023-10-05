Bakan Güler Iraklı mevkidaşı Abbas ile görüştü

İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayii alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye’nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı.