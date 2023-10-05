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Bakan Güler Iraklı mevkidaşı Abbas ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile biraraya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlar arası görüşmeye geçildi.

14:48 . 5/10/2023 Perşembe
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Thabit Mohammed Al Abbas - Yaşar Güler.

Thabit Mohammed Al Abbas - Yaşar Güler.

Milli Savunma Bakanı
Yaşar Güler
, Iraklı mevkidaşı Abbas'ı
Milli Savunma Bakanlığı
’nda askeri törenle karşıladı.

İki Bakan’ın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas’ın Onur Kıtası’nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetlar arası görüşme gerçekleştirildi.

İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayii alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye’nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı.

Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının öneminin ifade edildiği belirtildi.


#Yaşar Güler
#Irak
#Milli Savunma Bakanlığı
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