Bakan Güler MSÜ mezuniyet törenine katıldı: Türkiye Yüzyılı'nda terörle mücadelemiz artan tempo ile devam edecek

“Sayın Cumhurbaşkanım, bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği kritik bir süreçten geçilmektedir. Böyle bir ortamda ülkemizin sahip olduğu stratejik konum hep diri ve uyanık bulunmamızı, ayrıca güçlü bir yönetim ve liderliğe sahip olmamızı gerekli kılmaktadır. Savunma ve güvenlik konularının her zamandakinden daha önemli hale geldiği bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri zatı alinizin direktifleri, amir ve komutanların emirleri ve personelimizin emsalsiz kahramanlığıyla son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmekte, devletimizin bekası, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Bu kapsamda şanlı ordumuz yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudutlarımızın güvenliğini en yoğun ve etkili tedbirlerle sağlamakta, mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan’da, Libya’da, Kosova’da, Bosna Hersek’te, Katar’da, Somali’de ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermektedir”