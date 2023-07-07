Bakan Güler MSÜ mezuniyet törenine katıldı: Türkiye Yüzyılı'nda terörle mücadelemiz artan tempo ile devam edecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni, Milli Savunma Üniversitesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, her geçen gün artan imkan ve kabiliyetlerle terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.
“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında terörle mücadeleyi artan şiddet ve tempo ile sürdüreceğiz”
Her geçen gün artan imkan ve kabiliyetlerle terörle mücadelenin daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Güler, “Ülkemiz tahıl ihracatı sorunun çözümünde etkin bir rol üstlenirken kahraman ordumuz da, Tahıl Koridorunun yürütülmesine yönelik koordinasyon göreviyle dünya barışına ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerimizin başarıyla sürdürülebilmesi için de eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatlar icra edilmekte, mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle ordumuzun imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha artırılmaktadır. Kahraman ordumuz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında terörle mücadelesini artan şiddet ve tempo ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaların devam edecektir” diye konuştu.
“TSK’nın dünyadaki konumunu muhafaza edebilmesinde en önemli unsur insan kaynağıdır”
Bakan Güler konuşmasına, “Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesinde ve dünyadaki seçkin ve saygın konumunu muhafaza edebilmesinde en önemli unsur sahip olduğumuz insan kaynağıdır. Dolayısıyla personelimizin niteliklerini geliştirmek için çalışmalarımızı planlı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede harp sanatı ve askeri bilimler konusunda en üst düzey bilim ihtisas kuruluşları olan Harp Enstitülerimizle verilen komuta, kurmay ve karargah subaylığı eğitimleri çok yönlü personel ihtiyacının karşılanması bakımından son derece önemli bir safhadır. Metehan’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mezun olan arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadeleriyle son verdi.