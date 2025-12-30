Yeni Şafak
Bakan Güler Suriye Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Bakan Güler Suriye Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

30/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.

Millî Savunma Bakanı
Yaşar Güler
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı"
denildi.

#Yaşar Güler
#Genelkurmay
#Suriye
