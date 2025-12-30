Bakan Güler Suriye Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san Ankara'da
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.
Millî Savunma Bakanı
Yaşar Güler
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
denildi.
