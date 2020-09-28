Bakan Kurum açıkladı: Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu hatırlattı. Doğa harikası gölün hep güzel kalması ve nesiller boyu yaşaması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, bölgedeki ekosistemi ve su kalitesini sürekli takip ettiklerini aktardı.
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Salda Gölü ve çevresinin korunan alan büyüklüğünün 7 kat artırıldığını ve alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini anımsattı.
Salda ve çevresinde yapılaşmayı da yasakladıklarını dile getiren Kurum, "
Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da " dedi. www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık.
HAYAT
Salda Gölü'ne yeni koruma tedbirleri: Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi kısıtlaması yolda
"Aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik"
Salda'nın korunması için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulunun tavsiyelerini uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
"Kurulun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü ve çevresinde aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Salda Gölü'nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir ekolojik etkileşime borçludur. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda oluşuyor.
GÜNDEM
Salda Gölü'ne fosseptik karıştığı iddialarına Burdur Valilği'nden su analizi ile yalanlama
Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre, 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık."
Kurulun tavsiyesi doğrultusunda aldıkları bu yeni karar ve çalışmanın Salda Gölü Çevre Koruma Projesinin bir parçası olduğunu belirten Kurum,
"Bu kararla Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak." ifadesini kullandı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı değerlendirmede, Salda Gölü'ndeki denetimler ve alana getirilen kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi.
Salda Gölü'yle ilgili bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, bu kapsamda Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı olarak anılan bölümlerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Salda Gölü'nü çok önemsediklerini dile getiren Bakan Kurum, gölün dünyada eşi benzeri olmadığını, hazırladıkları koruma projesiyle gölün kıyısına kadar giren araçları engellediklerini ve alanda bulunan kamp alanlarının, konteynırların ve kaçak yapıların kaldırıldığını ifade etti.
Salda Gölü'ne girilmesinin engellenmesi için kendilerine çok ciddi talepler geldiğine dikkati çeken Kurum, Burdur'dan bu konuda ciddi talep var. Gölde çamur banyosu yapmayı yasakladık. Dumansız hava sahası ilan ettik, ateş yakılması, mangal yapılması, sigara içilmesi yasaklandı. dedi.
Bakan Kurum, Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz kumulların muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: İlerleyen süreçte vatandaşlardan, Burdur'dan talep gelmesi halinde kısmi olarak kısıtlamalara gidilebiliriz. Halk Plajı'nda sorun çok ciddi yok ama Beyaz Adalar hakikaten korunması gereken bir bölge. Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya (göle girilmesinin yasaklanması) gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp halk plajı tarafında devam ettireceğiz. Burada da kontrollü bir şekilde, göle zarar vermeyecek şekilde bu süreci yönetmek zorundayız. Salda, hepimizin. Bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız gerekir. Salda'ya 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Burdur'dan ve tüm Türkiye'den gelen talep bu bölgenin korunmasıdır. Biz de Doğa Çevre Kurulumuzdan, Burdur'umuzdan, Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda koruma tedbirlerimizi gün be gün arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın o güzellikten faydalanacağı alanları da yapmaya çalıyoruz.
Salda Gölü'ne teras yapılacağını aktaran Kurum, Burada çok önemli bir proje yürütüyoruz. Teraslardan vatandaşlarımız Salda'yı seyredebilecekler, fotoğraf çektirebilecekler. O doğal güzellik karşısında, teraslarda vatandaşlarımız çay-kahve içecekler, yemeklerini yiyecekler. bilgisini verdi.
Türkiye'nin Maldivleri için flaş yasak kararı: Salda Gölü'ne girişlere yasak gelebilir
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'ne 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte 600 binin üzerinde ziyaretçi geldiği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi, kısıtlama taleplerinin fazla olması halinde yasaklanacak.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da geçilen normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından ünü iyice artan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Yerli ve yabancı binlerce kişi özel otomobilleri ve tur otobüsleriyle Salda'ya geliyor. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, 1 Haziran'dan itibaren 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
ABD'den gelen ve Türkiye turu yaptığını söyleyen Shawn Davie, Salda Gölü'nün çok güzel olduğunu söyledi. Davie, Türkiye turuna çıktım. Eğirdir Gölü'nü de gördüm ama Salda'nın mavisi çok daha güzel diye konuştu. Kazakistan'dan geldiğini söyleyen Anastasiya Kuznetsova, Salda Gölü muhteşem dedi. Denizli'den gelen Hayati Tahtakın, İlk defa geldim. Çok güzel bir yer. Arkadaşların çektiği videolardan görmüştüm. Gidip göreyim dedim. Çok güzel bir yer. Türkiye'nin Maldivleri denildiği kadar var şeklinde konuştu.
İstanbul'dan gelen Furkan Demirbay, Beklediğimden güzel çıktı. Haberlerde izlemiştim. Bugün de çok kalabalık. Çok güzel, görülmesi gereken yerlerden birisi. Herkesin gelip görmesini isterim dedi.
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne ziyaretçi akını: 600 bin turist ağırladı
Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne ziyaretçi akını devam ediyor. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki doğa harikasını koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte 600 binin üzerinde turist ziyaret etti.
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen Salda Gölü'nde, son dönemde her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla turist çekerken, son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Salda'nın Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması, gölün ününü hızla artırdı. Bu eşsiz gölü ve güzelliği görmek için kilometrelerce uzaktan ziyaretçiler gelirken, Salda'nın kenarında bulunan ve adını buradan alan köyün halkından olan jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, gölün jeolojik yapısından çamurunun faydalı olup olmadığına, gölün kuruma riskinden yapılan koruma çalışmalarından önceki durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Salda Gölü'nün, eriyen kayaç boşluklarına elementlerce zenginleştirilen suların dolmasıyla oluştuğunu söyledi. Arıkan, Salda Gölü bu oluşum biçimiyle karstik bir özellik taşımaktadır. Aynı zamanda Salda Gölü'nün oluşumunda tektonik hareketler de söz konusudur. Özellikle son 20 yıldaki dip ölçümlerine bakarsak Salda Gölü'nde sürekli olarak bir farklılık söz konusudur. Benim 2016 yılında şahsi olarak yaptığım çalışmalar sonucunda gördüğüm husus, dip oluşumları tektonik açıdan çökeltilerle beraber sürekli olarak değişmekte. Salda Gölü'nü şu şekilde özetleyebiliriz. Salda Gölü tektonik hareketlerin de etkilediği karstik bir göldür. Gölümüzün çevresi 44 kilometredir ve alkali özellik taşımaktadır. İçinde magnezyum ve sodyum elementleri mevcuttur. Göl içerisinde bu elementlere adapte olmayı başarabilmiş bitkiler ve hayvanlar yaşamaktadır. Bu adaptasyon gitgide arttığı için şu anda gölün popülasyonu da ilk zamanlara göre daha fazladır dedi.
Salda Gölü'ndeki en önemli özelliklerden birinin sahilindeki beyaz kumlar olduğunu söyleyen Arıkan, Bu beyaz kumlar göldeki bakteriler tarafından magnezyumun emilmesi suretiyle hidromenyezit minerali olarak çökelmesi sonucu oluşmuştur. Bu yapı taşları hidromenyezit minerali olan bakteriler stromatolitleri (sığ sularda oluşan genişleme eğilimli katmanlı yapılar) oluşturmuştur. Çevrenin ve zamanın etkisiyle bu stromatolitler ayrışarak bu beyaz kumu meydana getirmiştir diye konuştu.
Salda Gölü'nün 'doğal laboratuvar' olduğunu vurgulayan Arıkan, Yani insanların gelip bir dakikada fotoğraf çektirdikleri yer aslında binlerce yılın bir görsel şöleni, jeolojik tarihidir. Salda Gölü'nü bu şekilde değerlendirmek gerekir dedi.
Salda Gölü'nün çamurunun sağlığa iyi geldiği iddialarıyla ilgili Arıkan, Bu konuda birçok dermatoloğun buraya gelerek bununla ilgili çalışmalar yaptığını biliyorum ama şu anda net bir şey çıkmadı ama magnezyum ve sodyum minerallerinin özellikle sedef ve kapanmayan yaralar üzerindeki etkisi şu anda konuşulmaktadır diye konuştu.
Abdurrahman Arıkan, NASA'nın, Salda'nın Mars'taki Jezero kraterine benzerliği yolunda yaptığı açıklamayla ilgili ise Salda Gölü'nün fiziksel özelliği Mars'a benzemekle birlikte kimyasal özelliği Mars'a benziyorsa yani bu beyaz stramotolitlerin kimyasal özellikleri de Mars'a benziyorsa şayet bir zamanlar Mars'ta bakterilerin yaşadığı da düşünülmelidir. Yani fiziksel açıdan bir nebze ama kimyasal ve biyolojik açıdan daha önemlidir dedi.
Salda Gölü'ndeki tektonik hareketlerin devamlı olacağını anlatan Arıkan, şunları söyledi: Bu hareketlerin tarihi veya neticesi yoktur. Bu yüzden kırıklı yapılar, faylanmalar sürekli olarak devam eder. Şu anda Salda Gölü'nün derinliği 190 metre civarında. Tektonik hareketler nedeniyle çökelmeler oluştuğu için önceleri 170 metreydi şu anda 190 metre civarında. Zaten göl alttan kaynaklarla besleniyor. Beslenmesindeki ana neden bu çatlaklı yapılar. Aşağıdan su nasıl çıkabilir. O çatlaklı yapılardan çıkarak gölü beslemektedir. Salda Gölü'nü besleyen ana unsur aşağıdaki kaynaklardır.
Salda Gölü ve çevresinin geçen yıl 'özel çevre koruma (ÖÇK) bölgesi' ilan edilmesinin olumlu olduğunu belirten Arıkan, şöyle konuştu: Salda Gölü geçen yıl mart ayında 'ÖÇK bölgesi' ilan edildi. Bakanlık tarafından çalışmalar yürütülmekte. Biz bu konuda müteşekkiriz aslında. Salda Gölü çevresi 3 yıl öncesine kadar insanların hayvanlarını otlattığı bir yerdi. Bu yeni yapıya, bu turizm yapısına da insanlar zamanla adapte olacaklardır. Bununla alakalı bugün yüksek sesle çıkabilir. İnsanlar buraya yazın tatile geliyorlar, kışın tatile geliyorlar. Ev yapıyorlar. Şu anda 1,5 seneden bu yana çivi dahi çakılmıyor. Ticari amaçlı olmayan konteynerler bile kaldırılmış durumda. Bu güzel bir şey. Şu anda konuşulan Salda'da bundan sonra yapılacak yapılar için tek tip yapıların kullanılacağı yönünde.
Salda Gölü'nü besleyen akarsu kaynağı olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Arıkan, Alttan, kırıklardan gelen su da doyuramazsa gölün yok olma tehlikesi var tabi ki. Bunun için net bir tarih verilemez ama bir faylanma olur, bir kırıklanma olur yeni bir kırık oluşur oradan daha çok su yükselebilir. Yer altından su gelebilir veya çekilebilir ya da akış yönünü değiştirebilir yer altındaki su, onun için net bir tarih verilemez bununla ilgili. Dünyadaki her şeyin bir ömrü olduğu gibi Salda Gölü'nün de bir ömrü var. Salda Gölü on binlerce yıl öncesinin bugüne yansımasıdır. Nasıl güneşteki ışık 8 dakika sonra bize geliyorsa Salda Gölü'ne bakıyorsak şayet biz aslında 10 binlerce yıl öncesini görüyoruz burada dedi.
Valilik ve kaymakamlığın yaptığı çalışmaların Salda Gölü'nü korumaya yönelik olduğunu da kaydeden Arıkan, şöyle devam etti: Valilik ve kaymakamlık Salda Gölü'nü korumak için ellerinden geleni yapıyor. Allah razı olsun. 3 yıl önce insanlar bu beyaz kumlar üzerinde kamp kuruyorlardı. Mangal yakıyorlardı. Pisliklerini bırakıp gidiyorlardı, biz çöpleri topluyorduk. Çöpler bizim değil ama göl bizim. Son zamanlarda kil banyosu çıktı. Sahilde kumları götürmeyin. Burası bir miras. Burası doğal bir zenginlik. Salda Gölü'ndeki bu beyaz kum aslında fosil. Binlerce, on binlerce yıl önce yaşamış bakterilerin kalıntıları. O açıdan bir maden özelliği göstermekte. O madeni buradan çıkartıp satışa sunmak, Google'da arattırdığınız zaman görüyorsunuz adamlar 'Salda Gölü kumları' diye satışa sunmuşlar bu tamamıyla hırsızlıktır. Buradan götürülüp bir kum dışarıda satılamaz.
Salda Gölü'ndeki beyaz kumun sırrı
Burdur'da, jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Salda Gölü'ndeki beyaz kumların binlerce yıllık birikimden oluştuğunu belirterek, "Salda Gölü'ndeki bu beyaz kum aslında fosil. Binlerce, on binlerce yıl önce yaşamış bakterilerin kalıntıları. O açıdan bir maden özelliği göstermekte. O madeni buradan çıkarıp satışa sunmak tamamıyla hırsızlıktır. Buradan götürülüp bir kum dışarıda satılamaz" dedi.