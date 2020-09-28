Bakan Kurum açıkladı: Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu hatırlattı. Doğa harikası gölün hep güzel kalması ve nesiller boyu yaşaması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, bölgedeki ekosistemi ve su kalitesini sürekli takip ettiklerini aktardı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Salda Gölü ve çevresinin korunan alan büyüklüğünün 7 kat artırıldığını ve alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini anımsattı.

Salda ve çevresinde yapılaşmayı da yasakladıklarını dile getiren Kurum, "Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık." dedi.

HAYAT Salda Gölü'ne yeni koruma tedbirleri: Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi kısıtlaması yolda

"Aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik"

Salda'nın korunması için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulunun tavsiyelerini uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Kurulun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü ve çevresinde aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Salda Gölü'nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir ekolojik etkileşime borçludur. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda oluşuyor.

REKLAM

GÜNDEM Salda Gölü'ne fosseptik karıştığı iddialarına Burdur Valilği'nden su analizi ile yalanlama

Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre, 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık."

Kurulun tavsiyesi doğrultusunda aldıkları bu yeni karar ve çalışmanın Salda Gölü Çevre Koruma Projesinin bir parçası olduğunu belirten Kurum, "Bu kararla Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 20 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı değerlendirmede, Salda Gölü'ndeki denetimler ve alana getirilen kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi. Salda Gölü'yle ilgili bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, bu kapsamda Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı olarak anılan bölümlerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Salda Gölü'nü çok önemsediklerini dile getiren Bakan Kurum, gölün dünyada eşi benzeri olmadığını, hazırladıkları koruma projesiyle gölün kıyısına kadar giren araçları engellediklerini ve alanda bulunan kamp alanlarının, konteynırların ve kaçak yapıların kaldırıldığını ifade etti. Salda Gölü'ne girilmesinin engellenmesi için kendilerine çok ciddi talepler geldiğine dikkati çeken Kurum, Burdur'dan bu konuda ciddi talep var. Gölde çamur banyosu yapmayı yasakladık. Dumansız hava sahası ilan ettik, ateş yakılması, mangal yapılması, sigara içilmesi yasaklandı. dedi. Bakan Kurum, Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz kumulların muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: İlerleyen süreçte vatandaşlardan, Burdur'dan talep gelmesi halinde kısmi olarak kısıtlamalara gidilebiliriz. Halk Plajı'nda sorun çok ciddi yok ama Beyaz Adalar hakikaten korunması gereken bir bölge. Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya (göle girilmesinin yasaklanması) gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp halk plajı tarafında devam ettireceğiz. Burada da kontrollü bir şekilde, göle zarar vermeyecek şekilde bu süreci yönetmek zorundayız. Salda, hepimizin. Bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız gerekir. Salda'ya 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Burdur'dan ve tüm Türkiye'den gelen talep bu bölgenin korunmasıdır. Biz de Doğa Çevre Kurulumuzdan, Burdur'umuzdan, Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda koruma tedbirlerimizi gün be gün arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın o güzellikten faydalanacağı alanları da yapmaya çalıyoruz. Salda Gölü'ne teras yapılacağını aktaran Kurum, Burada çok önemli bir proje yürütüyoruz. Teraslardan vatandaşlarımız Salda'yı seyredebilecekler, fotoğraf çektirebilecekler. O doğal güzellik karşısında, teraslarda vatandaşlarımız çay-kahve içecekler, yemeklerini yiyecekler. bilgisini verdi. Türkiye'nin Maldivleri için flaş yasak kararı: Salda Gölü'ne girişlere yasak gelebilir Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'ne 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte 600 binin üzerinde ziyaretçi geldiği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi, kısıtlama taleplerinin fazla olması halinde yasaklanacak. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 5 Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da geçilen normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından ünü iyice artan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı binlerce kişi özel otomobilleri ve tur otobüsleriyle Salda'ya geliyor. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, 1 Haziran'dan itibaren 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. ABD'den gelen ve Türkiye turu yaptığını söyleyen Shawn Davie, Salda Gölü'nün çok güzel olduğunu söyledi. Davie, Türkiye turuna çıktım. Eğirdir Gölü'nü de gördüm ama Salda'nın mavisi çok daha güzel diye konuştu. Kazakistan'dan geldiğini söyleyen Anastasiya Kuznetsova, Salda Gölü muhteşem dedi. Denizli'den gelen Hayati Tahtakın, İlk defa geldim. Çok güzel bir yer. Arkadaşların çektiği videolardan görmüştüm. Gidip göreyim dedim. Çok güzel bir yer. Türkiye'nin Maldivleri denildiği kadar var şeklinde konuştu. İstanbul'dan gelen Furkan Demirbay, Beklediğimden güzel çıktı. Haberlerde izlemiştim. Bugün de çok kalabalık. Çok güzel, görülmesi gereken yerlerden birisi. Herkesin gelip görmesini isterim dedi. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne ziyaretçi akını: 600 bin turist ağırladı Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne ziyaretçi akını devam ediyor. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki doğa harikasını koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte 600 binin üzerinde turist ziyaret etti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder