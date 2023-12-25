Bakan Özhaseki: Bir sürü örgüt emin olun aynı yerden besleniyor

"Bunlar iki tane. İkisi de yer altında. Biri fitne odakları hiç bitmez bu coğrafyada. İkincisi depremsellik. O da yerin altında. Düşünsenize son yıllarda Türkiye'de ihtilal denemesi, ülkeyi bölme denemesi ve bu ülkeyi karıştırma denemesi; bir tarafta Gezi eylemleri, bir tarafta o zamanki hukuk darbesi, devam eden süreç içerisinde Güneydoğu'da bir kısmı içimizden koparmak ve Türkiye'yi bölmek için çukur eylemlerinin ortaya çıkması, daha sonra 15 Temmuz gibi bir meşhun gece. Bunlar bir ülkenin belki de tarihte bir kere karşılaşabileceği belalar. Fakat bizde bunlar son birkaç yıl içerisinde oldu. Şimdi PKK belasından söz ediyoruz değil mi? Değerli dostlar 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde okurken duvarda 'Biji Azadi Kurdi Azadi' sloganını gördüm. O günkü aklımla 'Ne diyor bunlar, ya neden bahsediyorlar? Neyin özgürlüğünü istiyorlar? Neyi bölmek istiyorlar?' dedim. Bir hak arama mücadelesi gibi yapılan o günkü eylemler nihayetinde bu ülkeyi bölmek istediklerini çok net bir tavır olarak ortaya koydu. Dünyanın neresinde eline silah alıp da askerine, polisine, siviline, öğretmenine, orada yaşayan, kendine hizmet eden insanına çevrili olarak, bu ülkeyi bölme gibi bir amaç için vahşiyane bir şekilde kullanılıyor ki? Afrika kabilelerinde bile kalmadı. DHKP-C gibi bir örgüt, IŞİD gibi bir örgüt, FETÖ gibi bir örgüt, PKK gibi bir örgüt, bir sürü örgütler emin olun aynı yerden besleniyor. Aynı ülkeler bunlara destek veriyor. Lojistik destek sağlıyor. Amaçları da bugün Filistin'de olanlara göz yumanlar, çocukların ve kadınların katline 'ateşkes' bile diyemeyenler bu ülkede de aynı şekilde tahrik etmeye, teşvik etmeye devam ediyorlar" dedi.