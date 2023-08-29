Bakan Özhaseki Kocaeli'de temel atma törenlerine katıldı: Kim ki kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa kapımız sonuna kadar açık

"Burada işin 3 ayağı var. Birisi bakanlık doğru. İstanbul için de Kocaeli için de her yerde kentsel dönüşüm için bakanlık olmazsa olmaz. Hiçbir parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var, kapımız sonuna kadar açık. İkincisi belediyelerimiz, işte bakın burada belediye gayret ediyor, işin ucunu bırakmıyor, seneler de geçse şimdi mutlu sona doğru ulaşıyor. Üçüncüsü de vatandaşlarımız. Ne olur kentsel dönüşüm yapmak isteyen belediye başkanlarına yardımcı olun, uyumlu olun, ona elinizden gelen yardımı yapın. Eğer bu üçlüden herhangi birisi, geriye çekilirse emin olun işin sonunu getiremeyiz."