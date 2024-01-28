Bakan Özhaseki'den İstanbul için 'kar' uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu akşamdan salı sabahına kadar İstanbul'da etkili olması beklenen kar ve yağmura karşı uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara; buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.