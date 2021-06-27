Bakan Pakdemirli’den Denizli’deki orman yangınıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli’deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Pakdemirli, Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangın kontrol altına alındı

Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkiinde saat 14: 30’da çıkan orman yangınına 14: 45’de arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı. 7 helikopter, 32 arazöz, 5 dozer ve 200 orman personelimizle müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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