Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 2 milyonu aşkın hafriyat kaldırıldı

Soylu sosyal medya hesabı üzerinden, "Kahramanmaraş'ta, Ağrı Valisi Osman Varol ile ilçelerdeki koordinatör vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde yıkım ve enkazlar kaldırılmaya devam ediyor. Günde 5 bin 600 kamyon seferi, toplamda 220 bin kamyon seferi ile 2 milyon 167 bin 427 metreküp hafriyat kaldırıldı. İl genelinde toplam 950 kamyon, 450 ekskavatör, 127 iş makinesi çalışıyor. Kahramanmaraş genelinde Enkaz Kaldırma ve Acil Yıkım işlerinin yüzde 67,5'lik kısmı tamamlandı. Koordinatör valilerimizden, kaymakamlarımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.