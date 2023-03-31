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Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 2 milyonu aşkın hafriyat kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesindeki son duruma yönelik gelişmeleri açıkladı. Soylu, Kahramanmaraş'ta toplam 220 bin kamyon seferi ile 2 milyon 167 bin 427 metreküp hafriyatın kaldırıldığını bildirdi.

15:15 . 31/03/2023 Cuma
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Afet bölgesi

Afet bölgesi

Bakan Soylu, deprem bölgesindeki son duruma yönelik paylaşımda bulundu.


Soylu sosyal medya hesabı üzerinden, "Kahramanmaraş'ta, Ağrı Valisi Osman Varol ile ilçelerdeki koordinatör vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde yıkım ve enkazlar kaldırılmaya devam ediyor. Günde 5 bin 600 kamyon seferi, toplamda 220 bin kamyon seferi ile 2 milyon 167 bin 427 metreküp hafriyat kaldırıldı. İl genelinde toplam 950 kamyon, 450 ekskavatör, 127 iş makinesi çalışıyor. Kahramanmaraş genelinde Enkaz Kaldırma ve Acil Yıkım işlerinin yüzde 67,5'lik kısmı tamamlandı. Koordinatör valilerimizden, kaymakamlarımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.




Dükkanların yer alacağı 'Samsun Çarşısı' kuruldu

Kahramanmaraş’ta 32 dükkanın yer alacağı “Samsun Çarşısı” kurduklarını da açıklayan Soylu, “Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’nde, 32 dükkanın yer alacağı Samsun Çarşısı yapıyoruz. Samsun Valimiz Zülkif Dağlı’ya ve hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.




#Kahramanmaraş
#deprem
#İçişleri Bakanlığı
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