Gündem Bakan Soylu Sınırımızda PYD olsun diyen CHPli Muharrem Erkekin videosunu paylaştı Emperyalizmin operasyon çocukları
POLİTİKA

Bakan Soylu 'Sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında PKK'nın siyasi uzantısı PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Muharrem Erkek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "CHP kimlerin elinde?" diye soran Bakan Soylu, "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır. Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, 'terör koridoru' savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Emperyalizmin operasyon çocukları." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu Sınırımızda PYD olsun diyen CHPli Muharrem Erkekin videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in PKK'nın siyasi uzantısı PYD'ye destek verdiği anların videosunu paylaştı.

"SINIRIMIZDA BAŞKASI OLACAĞINA PYD OLSUN"

CHP'li Erkek söz konusu görüntülerde şu ifadelerde kullandı:

"Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız"

BAKAN SOYLU: CHP KİMLERİN ELİNDE?

Bakan Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Erkek'e tepki gösterdi. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır

CHP kimlerin elinde?

Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek,

PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor

Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat

Emperyalizmin operasyon çocukları..."

CHP'ye katılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı
GÜNDEM
CHP'ye katılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı

CHP'li Özel'in Fincancı'nın TSK'ya iftira attığı PKK kanalına konuk olduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
CHP'li Özel'in Fincancı'nın TSK'ya iftira attığı PKK kanalına konuk olduğu ortaya çıktı
Bakırköyde korkunç olay

Bakırköy'de korkunç olay

​Köprüye çarpan TIR otomobilin üstüne devrildi.
Acil serviste duygulandıran görüntü

Acil serviste duygulandıran görüntü

'Hastane kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardılar.
India Foundation Direktörü Bansal: Türkiye ve Hindistan beraber hareket edebilir

Anayasa değişikliği ile aile kurumunu korumayı hedefliyoruz.

Türkiye'de ilk kez rastlandı

Türkiye'de ilk kez rastlandı

41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu.

Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

​20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.