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POLİTİKA

Bakan Soylu’dan Demirtaş’a sert tepki: O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de polisevine bombalı saldırıyı kınayan Demirtaş'a çok sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak “O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu’dan Demirtaş’a sert tepki: O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun
İçişleri ​Bakanı Süleyman Soylu

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam iki kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist etkisiz hale getirilirken bir polis şehit oldu. Biri polis iki vatandaş da yaralandı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin’de polisevine PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadığını duyurmuştu. Demirtaş’ın yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bahsi geçen paylaşımı alıntılayarak,

  • “Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim’in faili, cezaevinden Mersin’deki ’silahlı saldırıyı’(!) kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır” ifadelerini kullandı.

Mersin'de polisevine hain saldırı: Bir polis şehit oldu, biri polis dört kişi yaralandı
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Mersin'de polisevine hain saldırı: Bir polis şehit oldu, biri polis dört kişi yaralandı

Mersin Mezitli'deki Polisevine yapılan hain terör saldırısının görüntüleri
OYNAT 01:47
Mersin Mezitli'deki Polisevine yapılan hain terör saldırısının görüntüleri
Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille polisevi önüne gelen teröristler, bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmanın ardından bir terörist yakalandı.

Teröristlerin kaçarken bıraktıkları çantadaki bomba düzeneği ise kontrolü şekilde imha edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışını kontrol altına alarak geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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