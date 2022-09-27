Bakan Soylu’dan Demirtaş’a sert tepki: O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam iki kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist etkisiz hale getirilirken bir polis şehit oldu. Biri polis iki vatandaş da yaralandı.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin’de polisevine PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadığını duyurmuştu. Demirtaş’ın yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bahsi geçen paylaşımı alıntılayarak,
- “Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim’in faili, cezaevinden Mersin’deki ’silahlı saldırıyı’(!) kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır” ifadelerini kullandı.
𝗞𝗔𝗧𝗶𝗟 DEMİRTAŞ❗
Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin’deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış...
O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun.
Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır... pic.twitter.com/5JPNyYRD9r
𝗞𝗔𝗧𝗶𝗟 DEMİRTAŞ❗