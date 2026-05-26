Bakan Tekin'den CHP'ye sert tepki: ‘Allah bizi büyük bir felaketten korumuş'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize 'iyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyorlar. Bu bana inanılmaz gurur veriyor." dedi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada "(CHP'de yaşananlar) Önceki genel başkanların fotoğrafları biri geliyor onu indiriyor, öbürü geliyor onu indiriyor, yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet ve bela okuyor. Şimdi Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş diye eminim hepiniz dua ediyorsunuzdur" ifadelerini kullandı.
AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşmasında, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.
Nice bayramlara sağlıkla, huzurla, birlik ve beraberlikle erişme temennisinde bulunan Tekin, "Her bayram buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getiriyorum. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın bayram tebriklerini ve selamlarını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Erzurum'a ayrı bir değer veriyor." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezinde yaşananlar
Memleketinde her bayram, daha öncekine göre daha coşkulu, birlik ve beraberliği daha güçlü bir bayramlaşma töreni yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:
"İl başkanımız, Mehmet Sekmen ağabey ve milletvekillerimizle beraber çok örnek teşkil edebilecek birlik beraberlik sunuyoruz. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız gelip Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygısı sunuyor, teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisinden öncekine teşekkür ediyor. Milletvekillerimiz, eski milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız konuşuyor.
Bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:
Bakan Tekin, konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.